чому Україна не візьме приклад Ізраїля (який декілька років тому побудував свої оборонні заводи на території Німеччини). Нам потрібно 10к снярядів на день, тобто 300к на місяць і умовно 3,2млн на рік -ціна питання 4-4,5млрд дол. НБУ має ЗВР 38,5млрд немає сенсу накопичувати ЗВР, коли країна рішає питання виживання. Нехай домовляють з МВФ (ЕБР), ЄС/США/Японія/Канада/Австралія створити консорціум і на гроші донарів (або наші ЗВР) побудувати низку заводів в Чехії, Румунії, Німеччині(там сотні тисяч наших громадян (або навіть в США, трохи далеко по логістиці)-нехай працюють на користь (це буде 100% індульгенція для тих хто втік через Тису (або купив пропуск-"білий квіток")
Станом на 31 січня 2024 офіційні резервні активи України становили 38525,0 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 1763,7 млн. доларів (4,58% від загального обсягу резервів).
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0068 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0073 Повні оберти МБ за тиждень - 647,3070 Середні оберти за тиждень - 129,4614 Середні оберти за рік - 175,1263 СередньоТижневеЗважене - 37,5812
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала. Середньотижнева впала та лишилась вищою за мінімальне значення цього року. Середні оберти за тиждень як і середньорічні впали. Середньотижневі лишилися меньшиими ніж середньорічні оберти. НБУ не поспішє витрачати валюту!
Діапозон коливань курсу НБУ був такий малий, що тиждень можно назвати реальним БОКОВИКОМ.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0044 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0059 Повні оберти МБ за тиждень - 861,1664 Середні оберти за тиждень - 172,2333 Середні оберти за рік - 184,2593 СередньоТижневеЗважене - 37,7505
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена не дивлячись на спробу курсу НБУ підскочити в пʼятницю в кінці тижня таки припалала. Хоча середньотижнева виросла. Середні оберти за тиждень трошечки підросли, хоча і лишилися меньшими за середньорічні, які знову впали. НБУ не поспішав витрачати валюту!
На початку цього тижня курс НБУ підскочив так, що вже сьогодні пробив лінію середньорічної зваженої сходу вгору. Він заскочив в зону перекупленості, в зону, де має сенс продавати валюту. І, здається, кінець тижня призведе до потреби в гривні, бо на початку тижня валюта росла ще й дуже швидко!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 13 лют, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:Цей "надлишок" валюти яку не має куди діти вже призвів до парадоксу на ринку нерухомості. Коли при фактично стабільному курсі, без росту реальних доходів громадян та активній війні, нерухомість у валюті виросла за минулий рік від 15% до 20%
Причина тут радше в зростанні вартості будівництва.
Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За проголосовали 70 сенаторов, 29 - против (сенаторы-республиканцы). Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов.
Впереди голосование в Палате представителей, где у республиканцев большинство, потом подпись президента Джо Байдена и только после этого эта инициатива станет законом.