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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11187111881118911190
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

otshelnick1 написав: з цієї суми "живими" грошима ~7-8 млрд, чи не так?

Так, якщо пройде Палату представників, то отримаємо 7,85 млрд $ на пряму бюджетну підтримку України і 1,58 млрд $ на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах. Решта з 60млрд. на закупівлю зброї з запасів, виробництво нової і навчання військових.
Тим часом залишилося 0.15грн до 38.5 прогнозованих шановним Ігорем Олексійовичем.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:32

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:єдині розумні інвестиції -це в заводи виробництва снарядів (120, 155мм)


Вы реально не понимаете, что западным партнёрам выгодно готовую продукцию поставлять, а давать деньги на налаживание производства?

Ведь это же их рабочие места, экономика и прочее )


ви реально не приписуйте іншим те, чого самі не розумієте
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  stryzhko написав:Тим часом залишилося 0.15грн до 38.5 прогнозованих шановним Ігорем Олексійовичем



маячня
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:37

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.02.2024..........14.02.2024
дата розрахунку..............12.02.2024...........13.02.2024
Євро.................................40,8092................41,1212
Долар США......................37,8951................38,1264...+0.61%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.02.2024......................38,1125

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0785 (на прошлой сессии 1.0769) +0.15%

Вдохновленные вчерашним походом в горы, сегодня реальные торги стартовали выше вчерашнего закрытия, которое было выше действующего официального курса. Опять двойная динамика.
НБУ был на страже и после старта выше уже не пустил. Котировки всю сессию держатся примерно на одном уровне.
Справочный курс получился выше действующего официального на 22 копейки.
Официальный курс прибавил к нему чуть больше копейки.
Прирост курса за сессию составил 23.13 копейки.

Вчера НБУ продал около 82 млн. Это цифра выше, чем были всю прошлую неделю, но на фоне остальной зимы выглядит достаточно скромной. Обороты как вчера, так и сегодня не впечатляют, какого-то особого спроса нет. Сегодня есть ощущение, что баланс спроса и предложения чуть лучше, а высокая скорость роста сохранилась по инерции.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.03 (на прошлой сессии 104.15)
Прямо сейчас индекс достаточно интенсивно снижается, но говорить о выходе из боковика пока рано. Колебания последние сутки достаточно интенсивные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:18

  prodigy написав:
  Kravec_5 написав:Шановні, продавать чи ні?
Ось в чому питання)))
Поки прийом 38.35...


на рості не продають, чекайте на плато

Якже зрозуміти, що плато саме зараз?
На загоні все відбувається занадто швидко.
От і зараз всі понизили прийоми на 38.25
Kravec_5
 
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