Додано: Вів 13 лют, 2024 15:37

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............13.02.2024..........14.02.2024

дата розрахунку..............12.02.2024...........13.02.2024

Євро.................................40,8092................41,1212

Долар США......................37,8951................38,1264...+0.61%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

13.02.2024......................38,1125



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0785 (на прошлой сессии 1.0769) +0.15%



Вдохновленные вчерашним походом в горы, сегодня реальные торги стартовали выше вчерашнего закрытия, которое было выше действующего официального курса. Опять двойная динамика.

НБУ был на страже и после старта выше уже не пустил. Котировки всю сессию держатся примерно на одном уровне.

Справочный курс получился выше действующего официального на 22 копейки.

Официальный курс прибавил к нему чуть больше копейки.

Прирост курса за сессию составил 23.13 копейки.



Вчера НБУ продал около 82 млн. Это цифра выше, чем были всю прошлую неделю, но на фоне остальной зимы выглядит достаточно скромной. Обороты как вчера, так и сегодня не впечатляют, какого-то особого спроса нет. Сегодня есть ощущение, что баланс спроса и предложения чуть лучше, а высокая скорость роста сохранилась по инерции.



Индекс доллара DXY в 15-00 104.03 (на прошлой сессии 104.15)

Прямо сейчас индекс достаточно интенсивно снижается, но говорить о выходе из боковика пока рано. Колебания последние сутки достаточно интенсивные.