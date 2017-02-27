Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28
20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
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