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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11188111891119011191
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:48

  NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Игорь Алексеевич
 
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