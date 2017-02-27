Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28
20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
Додано: Вів 13 лют, 2024 21:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
Додано: Вів 13 лют, 2024 21:48
Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Додано: Сер 14 лют, 2024 01:32
Ніяк...
Додано: Сер 14 лют, 2024 06:03
ще попереду конгрес, а спікер республіканець. І більшість республіканці.
З цих грошей заборонено тратити на соціалку.
Якщо й дадуть (що не факт) то зброя, бк, розвідка та навчання.
Гроші в бюджей якщо й підуть то небагато.
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