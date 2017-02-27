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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11189111901119111192>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:48

  NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 01:32

  Ірина_ написав:


Шановні форумчани!
Як на Вашу думку, це вплине на курс?

Ніяк...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 06:03

  sergey_sryvkin написав:
  Ірина_ написав:


Шановні форумчани!
Як на Вашу думку, це вплине на курс?

Ніяк...

ще попереду конгрес, а спікер республіканець. І більшість республіканці.
З цих грошей заборонено тратити на соціалку.
Якщо й дадуть (що не факт) то зброя, бк, розвідка та навчання.
Гроші в бюджей якщо й підуть то небагато.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 06:50

  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.

Треба більше забирати - валютні важелі відкрили а фізособи повинні знімати в межах ліміту
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 06:53

  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.

Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку».
«Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-poc ... snyv-chomu
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 06:56

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.

Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку».
«Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-poc ... snyv-chomu

НЕ віримо! Зняти краще коли немає обмежень,хоча з боку виконавців. Банки й так видають по 100000 грн .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:56

  NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

коли пишуть оці "рекордний", "у 28 разів більше" - але забувають сказати, що з того ж травня збільшення цих залишків було набагато значніше. хайп він такий :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А кто-то видел табличку/график этого прироста депомассы по месяцам, чтобы глянуть какое было движение в феврале-июне 22?
striped
 
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