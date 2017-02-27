Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Шановні форумчани! Як на Вашу думку, це вплине на курс?
Ніяк...
ще попереду конгрес, а спікер республіканець. І більшість республіканці. З цих грошей заборонено тратити на соціалку. Якщо й дадуть (що не факт) то зброя, бк, розвідка та навчання. Гроші в бюджей якщо й підуть то небагато.
NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Треба більше забирати - валютні важелі відкрили а фізособи повинні знімати в межах ліміту
NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку». «Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-poc ... snyv-chomu
NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку». «Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-poc ... snyv-chomu
НЕ віримо! Зняти краще коли немає обмежень,хоча з боку виконавців. Банки й так видають по 100000 грн .
NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
коли пишуть оці "рекордний", "у 28 разів більше" - але забувають сказати, що з того ж травня збільшення цих залишків було набагато значніше. хайп він такий