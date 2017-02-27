На перший погляд, у 1 півріччі у банківській системі відбувався дивний, як для воєнного часу, приріст депозитів населення на 8,2%, а залучені кошти суб’єктів господарювання впали лиш на (-4,6%). Втім, якщо врахувати фактор переоцінки валютних депозитів по новому курсу, а також строкову структуру банківських вкладів, то картина вже не видаватиметься аж такою райдужною. Приріст вкладів забезпечувався насамперед коштами на поточних рахунках, зокрема там акумулювались невикористані заробітні плати військовослужбовців та бюджетників. Натомість обсяг строкових депозитів, ініційованих громадянами, за півроку 2022-го скоротився на -15,5% (-49 млрд грн). https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/25/690817/
Колись навіть викладав графіки, але суть була така, що діяли обмеження, які гальмували можливий відтік, строкові зменшувались, а до запитання різко зростали, тим більше різниця між строковими і поточними була вкрай незначна. А потім майже 2 роки все росло і росло.
NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.
Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку». «Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-pochaly-zabyraty-hroshi-z-bankiv-hetmancev-poyasnyv-chomu
Може і так але як майбутьній мобілізований зніме потім готівкові кошти у відділені банку? Тому заздалегіть виносять все шо можуть.
Ой+ написав:Колись навіть викладав графіки, але суть була така, що діяли обмеження, які гальмували можливий відтік, строкові зменшувались, а до запитання різко зростали, тим більше різниця між строковими і поточними була вкрай незначна. А потім майже 2 роки все росло і росло.
Да я читал новости. Хотелось именно табличку с цифрами, потому что получается в феврале успели вынести хорошо (думаю те, кто знал и уехать успел), потом в марте - похоже был прирост (за счет того, что предприятия поддерживали сотрудников, выплачивали подъемные и т.д.), потом в мае вроде был отток - тут я уже не помню причин и потому было интересно график посмотреть как оно в динамике происходило.
Кстати - так же после этих новостей от НБУ было бы интересно глянуть не только динамику оттока депозитов, но и обнуление остатков по картам. Как не прохожу мимо банкоматов сейчас - обязательно кто-то стоит и слушает (долгую, в максимальный лимит) эту приятную мелодию отсчета кэша на выдачу.
Игорь Алексеевич написав:Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.
Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку». «Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-poc ... snyv-chomu
НЕ віримо! Зняти краще коли немає обмежень,хоча з боку виконавців. Банки й так видають по 100000 грн .
По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне: 1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям. 2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни. Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса