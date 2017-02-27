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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11190111911119211193>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:28

striped
На перший погляд, у 1 півріччі у банківській системі відбувався дивний, як для воєнного часу, приріст депозитів населення на 8,2%, а залучені кошти суб’єктів господарювання впали лиш на (-4,6%).
Втім, якщо врахувати фактор переоцінки валютних депозитів по новому курсу, а також строкову структуру банківських вкладів, то картина вже не видаватиметься аж такою райдужною.
Приріст вкладів забезпечувався насамперед коштами на поточних рахунках, зокрема там акумулювались невикористані заробітні плати військовослужбовців та бюджетників. Натомість обсяг строкових депозитів, ініційованих громадянами, за півроку 2022-го скоротився на -15,5% (-49 млрд грн). https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/25/690817/

Колись навіть викладав графіки, але суть була така, що діяли обмеження, які гальмували можливий відтік, строкові зменшувались, а до запитання різко зростали, тим більше різниця між строковими і поточними була вкрай незначна. А потім майже 2 роки все росло і росло.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:42

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Українці зняли у січні з рахунків 27 млрд грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року, — Нацбанк.
Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.

Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку».
«Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-pochaly-zabyraty-hroshi-z-bankiv-hetmancev-poyasnyv-chomu

Може і так але як майбутьній мобілізований зніме потім готівкові кошти у відділені банку? Тому заздалегіть виносять все шо можуть.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:53

  Ой+ написав:Колись навіть викладав графіки, але суть була така, що діяли обмеження, які гальмували можливий відтік, строкові зменшувались, а до запитання різко зростали, тим більше різниця між строковими і поточними була вкрай незначна. А потім майже 2 роки все росло і росло.


Да я читал новости. Хотелось именно табличку с цифрами, потому что получается в феврале успели вынести хорошо (думаю те, кто знал и уехать успел), потом в марте - похоже был прирост (за счет того, что предприятия поддерживали сотрудников, выплачивали подъемные и т.д.), потом в мае вроде был отток - тут я уже не помню причин и потому было интересно график посмотреть как оно в динамике происходило.

Кстати - так же после этих новостей от НБУ было бы интересно глянуть не только динамику оттока депозитов, но и обнуление остатков по картам. Как не прохожу мимо банкоматов сейчас - обязательно кто-то стоит и слушает (долгую, в максимальный лимит) эту приятную мелодию отсчета кэша на выдачу.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:04

  sens написав:
  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Закон про моб. напугал, фин. монит. начал жестоко следить за средствами, даже за вкладами, плюс курс в начале января резко пошёл вверх, народ испугался. Закончились хорошие условия как по депозитам в грн, так и даже по программе 200тыс. тоже мизер получают, а головняка потом с возвратом дол. немерено.

Обранці заспокоюють:
Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку».
«Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані" — резюмував він. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-poc ... snyv-chomu

НЕ віримо! Зняти краще коли немає обмежень,хоча з боку виконавців. Банки й так видають по 100000 грн .

По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:
1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям.
2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни.
Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса :)

нехай керманичі спочатку прострілять собі коліна і зроблять контрольний в голову !
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:

помилка - держава не воює , знайдіть приклад в історії коли військовий стан
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:28

  otshelnick1 написав:
  Victor8 написав:Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов
з цієї суми "живими" грошима ~7-8 млрд, чи не так?

Для нас каждый миллиард долларов - это деньги! :D
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:32

  sens написав:
  oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:

помилка - держава не воює , знайдіть приклад в історії коли військовий стан

Згоден. Ні ми, ні ерефія не воюємо, бо ніхто нікому не оголошував війни. У них це якась операція. У нас... У нас не знаю.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:У нас... У нас не знаю.


для того щоб порівнювати треба брати однакові умови , щоб застосовувати певні обмеження .
Мені досі незрозуміло чому за два роки , коли надають допомогу не показати що роблять і як заохочують населення - окрім відео з новим головкомом ЗСУ , або головою ГУР чи Президентом немає що показати населенню або партнерам . В Росії на хлібокомбінаті роблять збірку БПЛА - в Київхліб міняють бруківку чи як ? В те що роблять таємно - не вірю . Зробили добробати - гарна ініціатива , що заважає далі було пропонувати ідеї . Набрали батальйон будівельників - будуйте лінію оборони , відновлюйте мости тощо . Набрали айтівців - одразу курси з навчання операторів БПЛА .

Чи можете згадати з історії країн Заходу , чи наприклад Ізраїль - з показовою картиною де всі мали однакові права і були захищені державою .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:49

  oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:
1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям.
2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни.
Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса :)

в держави НЕМАЄ власних коштів! всі кошти держави - це кошти ПЛАТНИКІВ податків!
bamper
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