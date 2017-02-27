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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11190111911119211193
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 12:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Выносят сейчас мужики.
не згоден . Сімейні заощадження . Голова родини вклав збережені кошти , які вчасно не витратив , намагався капіталізувати на купівлю квартири . Поточні заощадження краще не залишати .
Військовим хіба кредитні ліміти не обнулили ???
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 12:29

  Ukrainian написав:20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції

Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!
AndriyQ
 
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