bamper написав:в держави НЕМАЄ власних коштів! всі кошти держави - це кошти ПЛАТНИКІВ податків!
Ви АБСОЛЮТНО праві!
oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне: 1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям. 2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни. Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса
Так вже частково відбувається в частині виплат. Виплатити 15 млн родині загиблого плюс гроші пораненим одномоментно зараз - не реально. Ці гроші будуть виплачуватись в майбутньому. Або частинами або іншими варіантами.