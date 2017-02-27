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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11190111911119211193
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:А кто-то видел табличку/график этого прироста депомассы по месяцам, чтобы глянуть какое было движение в феврале-июне 22?

https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xlsx
  Vadim_ написав:Може і так але як майбутьній мобілізований зніме потім готівкові кошти у відділені банку? Тому заздалегіть виносять все шо можуть.

Зачем?
Мобилизованным счета не блокируют.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:05

  bamper написав:в держави НЕМАЄ власних коштів! всі кошти держави - це кошти ПЛАТНИКІВ податків!

Ви АБСОЛЮТНО праві!
  oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:
1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям.
2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни.
Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса :)

Так вже частково відбувається в частині виплат. Виплатити 15 млн родині загиблого плюс гроші пораненим одномоментно зараз - не реально. Ці гроші будуть виплачуватись в майбутньому. Або частинами або іншими варіантами.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:25

  BIGor написав:
  AndriyQ написав:
  Ukrainian написав:20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції

Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!

В Польщі майже нема українських продуктів, ті тупорилі фермери самі собі риють яму.

Так потому фермеры и бунтуют, что сырье везут. По бросовым ценам.
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