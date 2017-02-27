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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11191111921119311194>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:А кто-то видел табличку/график этого прироста депомассы по месяцам, чтобы глянуть какое было движение в феврале-июне 22?

https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xlsx
  Vadim_ написав:Може і так але як майбутьній мобілізований зніме потім готівкові кошти у відділені банку? Тому заздалегіть виносять все шо можуть.

Зачем?
Мобилизованным счета не блокируют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:05

  bamper написав:в держави НЕМАЄ власних коштів! всі кошти держави - це кошти ПЛАТНИКІВ податків!

Ви АБСОЛЮТНО праві!
  oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:
1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям.
2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни.
Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса :)

Так вже частково відбувається в частині виплат. Виплатити 15 млн родині загиблого плюс гроші пораненим одномоментно зараз - не реально. Ці гроші будуть виплачуватись в майбутньому. Або частинами або іншими варіантами.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:25

  BIGor написав:
  AndriyQ написав:
  Ukrainian написав:20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції

Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!

В Польщі майже нема українських продуктів, ті тупорилі фермери самі собі риють яму.

Так потому фермеры и бунтуют, что сырье везут. По бросовым ценам.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.02.2024..........15.02.2024
дата розрахунку................13.02.2024...........14.02.2024
Євро...................................41,1212................40,8684
Долар США........................38,1264................38,1734...+0.12%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.02.2024..........................38,1767

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0706 (на прошлой сессии 1.0785) -0.73%

Похоже, рост выдохся.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия, и никуда не пошли. Всю сессию наблюдались мелкие колебания на одном уровне. С полей доносились вести о периодическом достижении паритета между спросом и предложением. Все это при чрезвычайно низких оборотах.
Справочный курс оказался всего на 5 копеек выше действующего официального.

В понедельник, когда начался бурный рост, клиентское предложение все еще превышало спрос.
Вчера после утреннего роста равновесие было достигнуто при существенно сократившемся объеме интервенций.
Официальный курс отыграл у справочного треть копейки.
Рост курса за сессию составил 4.7 копейки. Это относительно подорожавшего доллара. Относительно изрядно подупавшего евро гривна укрепилась.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.88 (на прошлой сессии 104.03)
Вчера после 15 произошел скачкообразный рост, в результате которого достигнут новый максимум с ноября прошлого года. С 15-30 полный штиль.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:А кто-то видел табличку/график этого прироста депомассы по месяцам, чтобы глянуть какое было движение в феврале-июне 22?

  striped написав:Хотелось именно табличку с цифрами, потому что получается в феврале успели вынести хорошо (думаю те, кто знал и уехать успел), потом в марте - похоже был прирост (за счет того, что предприятия поддерживали сотрудников, выплачивали подъемные и т.д.), потом в мае вроде был отток - тут я уже не помню причин и потому было интересно график посмотреть как оно в динамике происходило.

Дивіться:
Зображення
https://forbes.ua/money/rekord-obsyagu- ... 2023-13972
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:18

Своего внутреннего украинского производителя надо защищать.

Украинские перевозчики анонсировали зеркальную блокаду польским фурам, которые ездят в Украину.

В общем, все польские товары в магазинах - пока на паузу, не покупаем.
Нечего валюту расходовать...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:47

  Denik написав:
  Andrey2512 написав:yama россияне открыли коридор?? Скоро и битки из США пойдут морем?))

ПС. Если это правда, то что-то закрадывается очередная мысль про договорняк

орки отримали наганяй і бояться рипатися у Чорному морі. Ніхто не хоче плисти на корм крабам.

Сьогодняшні події з черговим ВДК 775 проекту підтверджують тезу тижневої давнини.
Тільки в оригіналі я міцніше написав, бо на корм крабам - то на "наганяй".
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:53

  BIGor написав:
  AndriyQ написав:
  Ukrainian написав:20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції

Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!

В Польщі майже нема українських продуктів, ті тупорилі фермери самі собі риють яму.

Ім пофіг яма, там мабуть політика, хоча і фахово замаскована. Раша рулить, плять
valya
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:12

  Realist написав:
  bamper написав:в держави НЕМАЄ власних коштів! всі кошти держави - це кошти ПЛАТНИКІВ податків!

Ви АБСОЛЮТНО праві!
  oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне:
1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям.
2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни.
Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса :)

Так вже частково відбувається в частині виплат. Виплатити 15 млн родині загиблого плюс гроші пораненим одномоментно зараз - не реально. Ці гроші будуть виплачуватись в майбутньому. Або частинами або іншими варіантами.
Через рік-два-три, коли курс буде 200+...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:13

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  Ukrainian написав:20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції


В Польщі майже нема українських продуктів, ті тупорилі фермери самі собі риють яму.

Так потому фермеры и бунтуют, что сырье везут. По бросовым ценам.

просто польська собівартість надто велика - звикли до субсидій.
це ми ще гривню не девальвували :D
Shaman
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