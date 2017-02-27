bamper написав:в держави НЕМАЄ власних коштів! всі кошти держави - це кошти ПЛАТНИКІВ податків!
Ви АБСОЛЮТНО праві!
oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне: 1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям. 2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни. Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса
Так вже частково відбувається в частині виплат. Виплатити 15 млн родині загиблого плюс гроші пораненим одномоментно зараз - не реально. Ці гроші будуть виплачуватись в майбутньому. Або частинами або іншими варіантами.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................14.02.2024..........15.02.2024 дата розрахунку................13.02.2024...........14.02.2024 Євро...................................41,1212................40,8684 Долар США........................38,1264................38,1734...+0.12%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 14.02.2024..........................38,1767
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0706 (на прошлой сессии 1.0785) -0.73%
Похоже, рост выдохся. Открылись чуть выше вчерашнего закрытия, и никуда не пошли. Всю сессию наблюдались мелкие колебания на одном уровне. С полей доносились вести о периодическом достижении паритета между спросом и предложением. Все это при чрезвычайно низких оборотах. Справочный курс оказался всего на 5 копеек выше действующего официального.
В понедельник, когда начался бурный рост, клиентское предложение все еще превышало спрос. Вчера после утреннего роста равновесие было достигнуто при существенно сократившемся объеме интервенций. Официальный курс отыграл у справочного треть копейки. Рост курса за сессию составил 4.7 копейки. Это относительно подорожавшего доллара. Относительно изрядно подупавшего евро гривна укрепилась.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.88 (на прошлой сессии 104.03) Вчера после 15 произошел скачкообразный рост, в результате которого достигнут новый максимум с ноября прошлого года. С 15-30 полный штиль.
striped написав:А кто-то видел табличку/график этого прироста депомассы по месяцам, чтобы глянуть какое было движение в феврале-июне 22?
striped написав:Хотелось именно табличку с цифрами, потому что получается в феврале успели вынести хорошо (думаю те, кто знал и уехать успел), потом в марте - похоже был прирост (за счет того, что предприятия поддерживали сотрудников, выплачивали подъемные и т.д.), потом в мае вроде был отток - тут я уже не помню причин и потому было интересно график посмотреть как оно в динамике происходило.
bamper написав:в держави НЕМАЄ власних коштів! всі кошти держави - це кошти ПЛАТНИКІВ податків!
Ви АБСОЛЮТНО праві!
oleg49 написав:По Кейнсу, якщо держава воює за власні кошти потрібно зробити наступне: 1. Заморозити заощадження всім, а не тільки певним категоріям. 2. Від зарплати видається тільки обмежена сума, наприклад 20тис. Залишок йде на спецрахунок. Гроші з цього спецрахунку видадуть після війни. Такі заходи дозволяють державі заливати економіку грошима, не боячись виникнення інфляції. Сподіваюсь, наші керманичі не вчили Кейнса
Так вже частково відбувається в частині виплат. Виплатити 15 млн родині загиблого плюс гроші пораненим одномоментно зараз - не реально. Ці гроші будуть виплачуватись в майбутньому. Або частинами або іншими варіантами.