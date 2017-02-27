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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:31
AndriyQ написав: Ukrainian написав:
20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/
Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!
У наротного и поддерживаемого зевластью АТБ уже наверное больше 20 процентов оборота собственный импорт из поляндии ...
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:41
Vadim_ написав: AndriyQ написав: Ukrainian написав:
20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/
Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!
У наротного и поддерживаемого зевластью АТБ уже наверное больше 20 процентов оборота собственный импорт из поляндии ...
ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
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Shaman
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:46
Shaman написав:
ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
як вплине на рішення проблеми з кордоном
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:57
Shaman написав:
ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
Це☝️ "і до бабки не ходи!"©
Але завжди (вічні?) 2 питання:
1. До яких висот?(цифр)
2. Час/дата?(хоча б, який квартал і рік?)
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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