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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11191111921119311194
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:31

  AndriyQ написав:
  Ukrainian написав:20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції

Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!

У наротного и поддерживаемого зевластью АТБ уже наверное больше 20 процентов оборота собственный импорт из поляндии ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:41

  Vadim_ написав:
  AndriyQ написав:
  Ukrainian написав:20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/

Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції

Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!

У наротного и поддерживаемого зевластью АТБ уже наверное больше 20 процентов оборота собственный импорт из поляндии ...

ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...


як вплине на рішення проблеми з кордоном
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:57

І будь тут мудрим!©

  Shaman написав:ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
Це☝️ "і до бабки не ходи!"© :D
Але завжди (вічні?) 2 питання:
1. До яких висот?(цифр)
2. Час/дата?(хоча б, який квартал і рік?) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:22

  Успіх написав:
  Shaman написав:ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
Це☝️ "і до бабки не ходи!"© :D
Але завжди (вічні?) 2 питання:
1. До яких висот?(цифр)
2. Час/дата?(хоча б, який квартал і рік?) :mrgreen:

1. 45-55 ІМХО
2. як тільки вкладетесь десь у строкову гривню - чи депо, чи ОВГЗ - так відразу й девальвують. а реально, коли до керманічів дійде, що це треба робити - так відразу й девальвують. всі інструменти для цього є. але поки що типу намагаються тримати ціни та інфляцію й девальвувати не хочуть - для цього інструменти теж є.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:24

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
Це☝️ "і до бабки не ходи!"© :D
Але завжди (вічні?) 2 питання:
1. До яких висот?(цифр)
2. Час/дата?(хоча б, який квартал і рік?) :mrgreen:

1. 45-55 ІМХО
2. як тільки вкладетесь десь у строкову гривню - чи депо, чи ОВГЗ - так відразу й девальвують. а реально, коли до керманічів дійде, що це треба робити - так відразу й девальвують. всі інструменти для цього є. але поки що типу намагаються тримати ціни та інфляцію й девальвувати не хочуть - для цього інструменти теж є.

Кому треба ? Мені не треба. Я не в доларі. Мене можуть зачекати ? Та я не кваплюсь.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:52

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Shaman написав:2. як тільки вкладетесь десь у строкову гривню - чи депо, чи ОВГЗ - так відразу й девальвують.
Не відазу - вже цим☝️перевірив :D
Але сиджу тихо(до осені) і "не відсвічую" :D - ато тут зразу налетять "доброжелатєлі"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:57

  Успіх написав:ато тут зразу налетять "доброжелатєлі"!
на дронах
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:01

  Victor8 написав:
  otshelnick1 написав:
  Victor8 написав:Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов
з цієї суми "живими" грошима ~7-8 млрд, чи не так?

Для нас каждый миллиард долларов - это деньги! :D
Вы там в цитате подпись забыли:
"Для нас каждый миллиард долларов - это деньги!" Гринкевичи & К°
flysoulfly
 
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