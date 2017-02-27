Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:31
AndriyQ написав: Ukrainian написав:
20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/
Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!
У наротного и поддерживаемого зевластью АТБ уже наверное больше 20 процентов оборота собственный импорт из поляндии ...
Vadim_
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:41
Vadim_ написав: AndriyQ написав: Ukrainian написав:
20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7179530/
Але при цьому на полицях українських магазинів дуже багато польської продукції
Я вже не купую польське, йогурти стоять зі знижкою, хай хоч зігниють!
У наротного и поддерживаемого зевластью АТБ уже наверное больше 20 процентов оборота собственный импорт из поляндии ...
ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
Shaman
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:46
Shaman написав:
ще одна ознака, що треба трошки девальвувати гривню...
як вплине на рішення проблеми з кордоном
sens
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:57
Shaman написав:
ще одна ознака, що
треба трошки девальвувати гривню...
Це☝️ "і до бабки не ходи!"©
Але завжди (вічні?) 2 питання:
1. До яких висот?(цифр)
2. Час/дата?(хоча б, який квартал і рік?)
Успіх
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:22
Успіх написав: Shaman написав:
ще одна ознака, що
треба трошки девальвувати гривню...
Це☝️ "і до бабки не ходи!"©
Але завжди (вічні?) 2 питання:
1. До яких висот?(цифр)
2. Час/дата?(хоча б, який квартал і рік?)
1. 45-55 ІМХО
2. як тільки вкладетесь десь у строкову гривню - чи депо, чи ОВГЗ - так відразу й девальвують. а реально, коли до керманічів дійде, що це треба робити - так відразу й девальвують. всі інструменти для цього є. але поки що типу намагаються тримати ціни та інфляцію й девальвувати не хочуть - для цього інструменти теж є.
Shaman
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:24
Shaman написав: Успіх написав: Shaman написав:
ще одна ознака, що
треба трошки девальвувати гривню...
Це☝️ "і до бабки не ходи!"©
Але завжди (вічні?) 2 питання:
1. До яких висот?(цифр)
2. Час/дата?(хоча б, який квартал і рік?)
1. 45-55 ІМХО
2. як тільки вкладетесь десь у строкову гривню - чи депо, чи ОВГЗ - так відразу й девальвують. а реально, коли до керманічів дійде, що це
треба робити
- так відразу й девальвують. всі інструменти для цього є. але поки що типу намагаються тримати ціни та інфляцію й девальвувати не хочуть - для цього інструменти теж є.
Кому треба ? Мені не треба. Я не в доларі. Мене можуть зачекати ? Та я не кваплюсь.
Игорь
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:52
Shaman написав:
2. як тільки вкладетесь десь у строкову гривню - чи депо, чи ОВГЗ - так відразу й девальвують.
Не відазу - вже цим☝️перевірив
Але сиджу тихо(до осені) і "не відсвічую"
- ато тут зразу налетять "доброжелатєлі"!
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:57
Успіх написав:
ато тут зразу налетять "доброжелатєлі"!
на дронах
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:01
Victor8 написав: otshelnick1 написав: Victor8 написав:
Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов
з цієї суми "живими" грошима ~7-8 млрд, чи не так?
Для нас каждый миллиард долларов - это деньги!
Вы там в цитате подпись забыли:
"Для нас каждый миллиард долларов - это деньги!" Гринкевичи & К°
flysoulfly
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