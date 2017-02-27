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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11192111931119411195
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:45

  Yuri_61 написав:гра в гойдалки від НБУ.
буде так ковбасити курс нікомунепотрібного і далі. Привідом для валютних гойдалок буде все що завгодно,любі новини: гарні чи ні, неважливо .Важливо для спекулянтів - банкірів - це смикати донку, бо тупі рибки, на їх думку, по іншому не звертають так увагу на курс.

Рынок, просто рынок.
Так можно и дикси приписать ОПГ шести валют против "загнивающего" доллара. Прикиньте масштабы такого сговора :shock:
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 22:12

  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:гра в гойдалки від НБУ.
буде так ковбасити курс нікомунепотрібного і далі. Привідом для валютних гойдалок буде все що завгодно,любі новини: гарні чи ні, неважливо .Важливо для спекулянтів - банкірів - це смикати донку, бо тупі рибки, на їх думку, по іншому не звертають так увагу на курс.

Рынок, просто рынок.
Так можно и дикси приписать ОПГ шести валют против "загнивающего" доллара. Прикиньте масштабы такого сговора :shock:

За ясної свідомості вважаєте, що США у здоровому глузді та твердій пам'яті керує Байден, а ФРС це державна структура, бо "федеральна"?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 22:29

  feecold написав:За ясної свідомості вважаєте, що США у здоровому глузді та твердій пам'яті керує Байден, а ФРС це державна структура, бо "федеральна"?

" Я не знаю, как там в Лондоне, я не была." ©
Скорее рептилоиды правят США. Но зачем тогда Трамп так хочет в овальный кабинет ?
ФРС - настолько интересная тема, не буду углубляться, поскольку знаю о них только из роликов на youtube, (там ещё такие слова как мировое господство, пирамида, Ротшильды) да и Вы знаете о них не больше. :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 22:42

  Игорь написав:
  feecold написав:За ясної свідомості вважаєте, що США у здоровому глузді та твердій пам'яті керує Байден, а ФРС це державна структура, бо "федеральна"?

" Я не знаю, как там в Лондоне, я не была." ©
Скорее рептилоиды правят США. Но зачем тогда Трамп так хочет в овальный кабинет ?
ФРС - настолько интересная тема, не буду углубляться, поскольку знаю о них только из роликов на youtube, (там ещё такие слова как мировое господство, пирамида, Ротшильды) да и Вы знаете о них не больше. :mrgreen:

Як же нудно Ви живете.
Життя гра а люди в ній актори, що овальний, що банкова.
Так, так, і тільки два рази за все існування "гегемона" була поведена емісія долара США власним казначейством. Але кіно теж різне буває.
"Більше" - це порівняльний ступінь прислівника "багато". :mrgreen:
feecold
 
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