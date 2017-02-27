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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11192111931119411195
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 22:12

  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:гра в гойдалки від НБУ.
буде так ковбасити курс нікомунепотрібного і далі. Привідом для валютних гойдалок буде все що завгодно,любі новини: гарні чи ні, неважливо .Важливо для спекулянтів - банкірів - це смикати донку, бо тупі рибки, на їх думку, по іншому не звертають так увагу на курс.

Рынок, просто рынок.
Так можно и дикси приписать ОПГ шести валют против "загнивающего" доллара. Прикиньте масштабы такого сговора :shock:

За ясної свідомості вважаєте, що США у здоровому глузді та твердій пам'яті керує Байден, а ФРС це державна структура, бо "федеральна"?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 22:29

  feecold написав:За ясної свідомості вважаєте, що США у здоровому глузді та твердій пам'яті керує Байден, а ФРС це державна структура, бо "федеральна"?

" Я не знаю, как там в Лондоне, я не была." ©
Скорее рептилоиды правят США. Но зачем тогда Трамп так хочет в овальный кабинет ?
ФРС - настолько интересная тема, не буду углубляться, поскольку знаю о них только из роликов на youtube, (там ещё такие слова как мировое господство, пирамида, Ротшильды) да и Вы знаете о них не больше. :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 22:42

  Игорь написав:
  feecold написав:За ясної свідомості вважаєте, що США у здоровому глузді та твердій пам'яті керує Байден, а ФРС це державна структура, бо "федеральна"?

" Я не знаю, как там в Лондоне, я не была." ©
Скорее рептилоиды правят США. Но зачем тогда Трамп так хочет в овальный кабинет ?
ФРС - настолько интересная тема, не буду углубляться, поскольку знаю о них только из роликов на youtube, (там ещё такие слова как мировое господство, пирамида, Ротшильды) да и Вы знаете о них не больше. :mrgreen:

Як же нудно Ви живете.
Життя гра а люди в ній актори, що овальний, що банкова.
Так, так, важко сказати щодо рептилоїдів, але про неї не знали навіть сині сторінки. Але тільки два рази за все існування "гегемона" була проведена емісія долара США власним казначейством. Кіно теж різне буває.
"Більше" - це порівняльний ступінь прислівника "багато". :mrgreen:
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:30

  Сибарит написав:
  striped написав:А кто-то видел табличку/график этого прироста депомассы по месяцам, чтобы глянуть какое было движение в феврале-июне 22?

https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xlsx


Депозиты домогосподарств в гривне (и в общем) согласно табличке росли весь 22 год.
Все хорошо, прекрасная маркиза!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:32

  Ой+ написав:Дивіться:
Зображення
https://forbes.ua/money/rekord-obsyagu- ... 2023-13972


А здесь очень художественно показано, что вроде как и снижались, но к концу года отросли и переросли.
Рост процента жиров в масле, написано маслом.
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