Yuri_61 написав:гра в гойдалки від НБУ. буде так ковбасити курс нікомунепотрібного і далі. Привідом для валютних гойдалок буде все що завгодно,любі новини: гарні чи ні, неважливо .Важливо для спекулянтів - банкірів - це смикати донку, бо тупі рибки, на їх думку, по іншому не звертають так увагу на курс.
Рынок, просто рынок. Так можно и дикси приписать ОПГ шести валют против "загнивающего" доллара. Прикиньте масштабы такого сговора
За ясної свідомості вважаєте, що США у здоровому глузді та твердій пам'яті керує Байден, а ФРС це державна структура, бо "федеральна"?
Як же нудно Ви живете. Життя гра а люди в ній актори, що овальний, що банкова. Так, так, важко сказати щодо рептилоїдів, але про неї не знали навіть сині сторінки. Але тільки два рази за все існування "гегемона" була проведена емісія долара США власним казначейством. Кіно теж різне буває. "Більше" - це порівняльний ступінь прислівника "багато".
Zochan написав:3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.
Новий Зебра
300 мільярдів, які, сподіваємося, все ж конфіскують до кінця 2024 року у РФ на користь України, це вам не жарти.
Это фантастика, максимум на что можно рассчитывать - это на проценты с этих замороженных средств, так что о 35 рекомендую забыть, навсегда, тут бы в 40-43 на следующий год продержаться хотя -бы.[/quote] Поки тримаємось в районі 38…. Щодо російських активів ви праві!