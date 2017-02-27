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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:00
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін — дослідження (інфографіка)
Що на вашу думку сприяло такій тенденції? Чи варто розраховувати, що у подальшому вона буде укріплюватися?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 16:02
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................15.02.2024...........16.02.2024
дата розрахунку.................14.02.2024............15.02.2024
Євро....................................40,8684.................40,7718
Долар США.........................38,1734.................37,9484...-0.59%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.02.2024............................38,0050
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0744 (на прошлой сессии 1.0706) +0.35%
Топливо для похода в горы закончилось.
Сегодня продавцы решили, что выше уже не будет и массово вышли на рынок. А покупатели, наоборот, затаились.
Открылись существенно ниже действующего официального курса и покатились дальше вниз.
Справочный курс оказался на 17 копеек ниже действующего официального.
Официальный курс сбросил еще около 6 копеек.
Укрепление гривны за сессию составило 22.5 копейки.
Обороты продолжают оставаться невысокими. С полей доносятся вести о почти постоянном превышении предложения над спросом.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.56 (на прошлой сессии 104.88)
Очень плавно откатились от максимума.
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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