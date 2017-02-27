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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:00
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін — дослідження (інфографіка)
Що на вашу думку сприяло такій тенденції? Чи варто розраховувати, що у подальшому вона буде укріплюватися?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 16:02
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................15.02.2024...........16.02.2024
дата розрахунку.................14.02.2024............15.02.2024
Євро....................................40,8684.................40,7718
Долар США.........................38,1734.................37,9484...-0.59%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.02.2024............................38,0050
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0744 (на прошлой сессии 1.0706) +0.35%
Топливо для похода в горы закончилось.
Сегодня продавцы решили, что выше уже не будет и массово вышли на рынок. А покупатели, наоборот, затаились.
Открылись существенно ниже действующего официального курса и покатились дальше вниз.
Справочный курс оказался на 17 копеек ниже действующего официального.
Официальный курс сбросил еще около 6 копеек.
Укрепление гривны за сессию составило 22.5 копейки.
Обороты продолжают оставаться невысокими. С полей доносятся вести о почти постоянном превышении предложения над спросом.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.56 (на прошлой сессии 104.88)
Очень плавно откатились от максимума.
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Сибарит
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Додано: Чет 15 лют, 2024 16:39
Сибарит написав:
Обороты продолжают оставаться невысокими. С полей доносятся вести о почти постоянном превышении предложения над спросом.
То есть вы хотите сказать, что НБУ не продаёт?!
😱😱😱
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asti
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Додано: Чет 15 лют, 2024 16:47
Игорь Алексеевич написав:
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Ну и где твои 38,5 на неделю, а Peace-dа-бол?!
Сегодня 15 февраля, где 38,5...? Уже даже на продажу нигде нет, не то что на прием... 😡😡😡
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asti
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Додано: Чет 15 лют, 2024 16:55
asti написав:
Ну и где твои 38,5 на неделю, а Peace-dа-бол?!
Сегодня 15 февраля, где 38,5...? Уже даже на продажу нигде нет, не то что на прием... 😡😡😡
Так неделя только начинается. Ещё есть шанс, что через пару дней будет такой же воскресный дорожай, как вдруг в последние два дня декабря
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moveton
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Додано: Чет 15 лют, 2024 16:59
asti написав: Игорь Алексеевич написав:
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Ну и где твои 38,5 на неделю, а Peace-dа-бол?!
Сегодня 15 февраля, где 38,5...? Уже даже на продажу нигде нет, не то что на прием... 😡😡😡
Судя по прогнозу была озвучена неделя времени в период с 15.02.2024.
То есть оценить прогноз можно будет после 22.02.2024.
Увидим ли 38,50 грн за доллар США - вопрос открытый.
Тем более, что вопрос помощи от США Украине так и не решен окончательно.
Пока не решен...
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Victor8
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Додано: Чет 15 лют, 2024 17:26
asti написав: Игорь Алексеевич написав:
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Ну и где твои 38,5 на неделю
, а Peace-dа-бол?!
Сегодня 15 февраля, где 38,5...? Уже даже на продажу нигде нет, не то что на прием... 😡😡😡
неужели в Кропивницком позавчера не было 38.5 - 38.7 на прием ?
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a77
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Додано: Чет 15 лют, 2024 17:29
a77 написав: asti написав: Игорь Алексеевич написав:
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Ну и где твои 38,5 на неделю
, а Peace-dа-бол?!
Сегодня 15 февраля, где 38,5...? Уже даже на продажу нигде нет, не то что на прием... 😡😡😡
неужели в Кропивницком позавчера
не было 38.5 - 38.7 на прием ?
38,45 и то со скрипом))
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asti
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Додано: Чет 15 лют, 2024 17:55
asti
,
38,45 и то со скрипом))
Как-то вы слабо. У «Сільський валютчики» по легенде всегда было на продажу +1….2 грн к курсу столицы. И к нему очереди стояли. Может даже из столичных.
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Hotab
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Додано: Чет 15 лют, 2024 18:13
Hotab написав:asti
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38,45 и то со скрипом))
Как-то вы слабо. У «Сільський валютчики» по легенде всегда было на продажу +1….2 грн к курсу столицы. И к нему очереди стояли. Может даже из столичных.
У нас аграрный регион - и они (аграрии) уже начали слив под посевную, поэтому интересных курсов больше нет...
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asti
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Hotab
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