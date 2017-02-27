RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11194111951119611197
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 18:52

  asti написав:
  Сибарит написав:Обороты продолжают оставаться невысокими. С полей доносятся вести о почти постоянном превышении предложения над спросом.
То есть вы хотите сказать, что НБУ не продаёт?!
😱😱😱


а я про що вчора кнопав?
то наливає всім страждущим та ще й зверху добавляє так, що курс доляра камінцем на дно, а то чомусь незрозуміло перекриває доляровий кранчик, створюючи дефіціт доляра.
НБУ монополіст на МБ і все цим сказано. Коментарі зайві.
Звісно, треба враховувати фактор алєнєй і хомяків.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 30.09.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:а я про що кнопав? що курс доляра камінцем на дно

:mrgreen: :mrgreen:
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023

:D :D
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6819 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:12

  Victor8 написав:Судя по прогнозу была озвучена неделя времени в период с 15.02.2024.
То есть оценить прогноз можно будет после 22.02.2024.

Увидим ли 38,50 грн за доллар США - вопрос открытый.
Тем более, что вопрос помощи от США Украине так и не решен окончательно.
Пока не решен...

Він і не буде вирішений в найближчий час взагалі. Майк Джонсон сказав що НЕ буде подавати закон на голосування. Він все робе щоб допомогти Трампу й напакостить Байдену. Ну й нам. Нема грошей й зброї. Дивився запис як з нашого Ан-124 в Штатах вигружали два пошкоджених Хаймарса. А замість них на зворотній рейс заїхали 3 бортових грузовичка в жовтому окрасу (привіт з ,,Бурі в пустелі,,?) два хамві і трактор. Тепер точно переможемо.
alex lem
 
Повідомлень: 3001
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:36

Hotab Всім доброго вечора й мирного неба! Ну якщо мене тут ще не забули, доповідаю. Провінційні курси долярця в наших краях - скупка 36-36,5 старі, 37,5 сині. Продаж 40 старі, 41 сині. Єврик 40/42.Отаке. :)Приносу від фермерів практично немає. Очікується в березні.
Сільський валютчик
 
Повідомлень: 362
З нами з: 12.11.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:56

  alex lem написав:
  Victor8 написав:Судя по прогнозу была озвучена неделя времени в период с 15.02.2024.
То есть оценить прогноз можно будет после 22.02.2024.

Увидим ли 38,50 грн за доллар США - вопрос открытый.
Тем более, что вопрос помощи от США Украине так и не решен окончательно.
Пока не решен...

Він і не буде вирішений в найближчий час взагалі. Майк Джонсон сказав що НЕ буде подавати закон на голосування. Він все робе щоб допомогти Трампу й напакостить Байдену. Ну й нам. Нема грошей й зброї.

Між демократами і республіканцями йде хитромудра передвиборча гра. Щахи відпочивають. Проблема кордонів одне з ключових питань на якому грають обидві сторони. Виборцям не подобається, що в країну щороку потрапляє 800+ тис. нелегалів. І ця кількість щороку зростає, а це реальна як соціальна, так і кримінальна проблема. Тому виборці не розуміють, чому на кордони в інших країнах держава може знайти гроші, а кордони США не може (а це в 6 разів менше). Американські політики голосуючи за допомогу Україні, але проти кордонів, фактично йдуть проти настроїв виборців.
oleg49
 
Повідомлень: 374
З нами з: 22.10.10
Подякував: 55 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:07

  Сільський валютчик написав:Приносу від фермерів практично немає. Очікується в березні.

Значит живёте севернее Кропивницкого. К вам посевная ещё не дошла :D
Интересно как можно узнать агрария, который начал слив ? Он на "Газончике" полном перегноя должен подъехать к обменке ? Я знаю, по походке, идёт как "голова" колгоспа по бурячковому полю. :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5965 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:12

Игорь
Старая песня, канеш , но аграрник же без авто и мозгов, не доедет до «области» слить доллар по 38, а не в селе по 36.
Или тот, кто хочет купить, не может в ощаде или Привате (в каждом райцентре) по 38.17-38.30, а берет по 41-42. Даже люди с зп 10 тыс грн мотаются хотя бы раз в пару недель «в район» на закупку в АТБ, там все на 20% дешевле чем в сельском магазине, ассортимент шире, ну и себя (детей) выгулять . А фермер, которому в городе постоянно что-то надо, от химии до мелких запчастей, не знает дорогу.
Но легенда живет уж несколько лет, пусть живет.
Hotab
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2153 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:29

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Ну и где твои 38,5 на неделю, а Peace-dа-бол?!
Сегодня 15 февраля, где 38,5...? Уже даже на продажу нигде нет, не то что на прием... 😡😡😡


А вчера и позавчера какой был курс?. У меня в городе как раз 38, 5 светили некоторые обменники. Или нужно точно день в день и может по часам ещё указывать? Кто захотел слиться по 38,5 тот и слился, в том числе и я.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7760
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11194111951119611197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3358, 3359, 3360
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33593 36748469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 20:03
sens
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13185537
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23154163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5677)
15.02.2024 20:11
Радабанк (436)
15.02.2024 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.