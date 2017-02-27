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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2024 18:52
asti написав: Сибарит написав:
Обороты продолжают оставаться невысокими. С полей доносятся вести о почти постоянном превышении предложения над спросом.
То есть вы хотите сказать, что НБУ не продаёт?!
😱😱😱
а я про що вчора кнопав?
то наливає всім страждущим та ще й зверху добавляє так, що курс доляра камінцем на дно, а то чомусь незрозуміло перекриває доляровий кранчик, створюючи дефіціт доляра.
НБУ монополіст на МБ і все цим сказано. Коментарі зайві.
Звісно, треба враховувати фактор алєнєй і хомяків.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:09
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:12
Victor8 написав:
Судя по прогнозу была озвучена неделя времени в период с 15.02.2024.
То есть оценить прогноз можно будет после 22.02.2024.
Увидим ли 38,50 грн за доллар США - вопрос открытый.
Тем более, что вопрос помощи от США Украине так и не решен окончательно.
Пока не решен...
Він і не буде вирішений в найближчий час взагалі. Майк Джонсон сказав що НЕ буде подавати закон на голосування. Він все робе щоб допомогти Трампу й напакостить Байдену. Ну й нам. Нема грошей й зброї. Дивився запис як з нашого Ан-124 в Штатах вигружали два пошкоджених Хаймарса. А замість них на зворотній рейс заїхали 3 бортових грузовичка в жовтому окрасу (привіт з ,,Бурі в пустелі,,?) два хамві і трактор. Тепер точно переможемо.
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alex lem
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:36
Hotab
Всім доброго вечора й мирного неба! Ну якщо мене тут ще не забули, доповідаю. Провінційні курси долярця в наших краях - скупка 36-36,5 старі, 37,5 сині. Продаж 40 старі, 41 сині. Єврик 40/42.Отаке.
Приносу від фермерів практично немає. Очікується в березні.
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Сільський валютчик
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:56
alex lem написав: Victor8 написав:
Судя по прогнозу была озвучена неделя времени в период с 15.02.2024.
То есть оценить прогноз можно будет после 22.02.2024.
Увидим ли 38,50 грн за доллар США - вопрос открытый.
Тем более, что вопрос помощи от США Украине так и не решен окончательно.
Пока не решен...
Він і не буде вирішений в найближчий час взагалі. Майк Джонсон сказав що НЕ буде подавати закон на голосування. Він все робе щоб допомогти Трампу й напакостить Байдену. Ну й нам. Нема грошей й зброї.
Між демократами і республіканцями йде хитромудра передвиборча гра. Щахи відпочивають. Проблема кордонів одне з ключових питань на якому грають обидві сторони. Виборцям не подобається, що в країну щороку потрапляє 800+ тис. нелегалів. І ця кількість щороку зростає, а це реальна як соціальна, так і кримінальна проблема. Тому виборці не розуміють, чому на кордони в інших країнах держава може знайти гроші, а кордони США не може (а це в 6 разів менше). Американські політики голосуючи за допомогу Україні, але проти кордонів, фактично йдуть проти настроїв виборців.
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oleg49
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Додано: Чет 15 лют, 2024 20:07
Сільський валютчик написав:
Приносу від фермерів практично немає. Очікується в березні.
Значит живёте севернее Кропивницкого. К вам посевная ещё не дошла
Интересно как можно узнать агрария, который начал слив ? Он на "Газончике" полном перегноя должен подъехать к обменке ? Я знаю, по походке, идёт как "голова" колгоспа по бурячковому полю.
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Игорь
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Додано: Чет 15 лют, 2024 20:12
Игорь
Старая песня, канеш , но аграрник же без авто и мозгов, не доедет до «области» слить доллар по 38, а не в селе по 36.
Или тот, кто хочет купить, не может в ощаде или Привате (в каждом райцентре) по 38.17-38.30, а берет по 41-42. Даже люди с зп 10 тыс грн мотаются хотя бы раз в пару недель «в район» на закупку в АТБ, там все на 20% дешевле чем в сельском магазине, ассортимент шире, ну и себя (детей) выгулять . А фермер, которому в городе постоянно что-то надо, от химии до мелких запчастей, не знает дорогу.
Но легенда живет уж несколько лет, пусть живет.
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Hotab
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Додано: Чет 15 лют, 2024 20:29
asti написав: Игорь Алексеевич написав:
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Ну и где твои 38,5 на неделю, а Peace-dа-бол?!
Сегодня 15 февраля, где 38,5...? Уже даже на продажу нигде нет, не то что на прием... 😡😡😡
А вчера и позавчера какой был курс?. У меня в городе как раз 38, 5 светили некоторые обменники. Или нужно точно день в день и может по часам ещё указывать? Я про 38,5 к 15 февраля ещё прогноз в декабре делал. Кто захотел слиться по 38,5 тот и слился, в том числе и я.))
А ты чудак увидел подъём и хотел по 50 сдать? А теперь ноешь - верните 38,5))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 15 лют, 2024 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:00
Сільський валютчик написав:
Приносу від фермерів практично немає. Очікується в березні.
а шо фермер в обменку приносит, курочку - индюшку?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:10
Hotab
Легенда? Так, по-вашому, а за чий же кошт я збудував двоповерховий котедж на 6 кімнат та купив майже новий позашляховик? Саме за кошти щедрих сільських трударів, фермерів, арендаторів, отримувачів плати за паї і т.д. За що їм безмежно вдячний. Нема й не було в мене іншого заробітку. Так вже склалося в нашому населеному пункті. Жартома кажу - в нас особлива економічна зона, єдина, мабуть , в Україні.
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Сільський валютчик
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