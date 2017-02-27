Hotab написав:Игорь Старая песня, канеш , но аграрник же без авто и мозгов, не доедет до «области» слить доллар по 38, а не в селе по 36. Или тот, кто хочет купить, не может в ощаде или Привате (в каждом райцентре) по 38.17-38.30, а берет по 41-42. Даже люди с зп 10 тыс грн мотаются хотя бы раз в пару недель «в район» на закупку в АТБ, там все на 20% дешевле чем в сельском магазине, ассортимент шире, ну и себя (детей) выгулять . А фермер, которому в городе постоянно что-то надо, от химии до мелких запчастей, не знает дорогу. Но легенда живет уж несколько лет, пусть живет.
Фермер у нас, в Кропивницких степях, передвигается нонча в основном на Лэнд Крузере или Прадо, реже L200, заходит в обменку уверенно, оставляет у менялы миллион на конторке и возвращается в джип за недостающими тридцатью тысячами (гривен) для круглой суммы - ехал человек из района, устал, просчитался немного - будем к нему снисходительны. И с таким же уверенно-деловым но при этом будничным и практически отсутствующим видом уходит, положив в барсетку 40 тысяч синими по 38,60 не считая. А всякие там Приваты, Ощады и прочие Райффазены предлагающие тот же синий по 37,40 за пайку или по 38,2 на руки (дело было в октябре) ему по боку как и положено человеку оставляющему миллион на конторке...
asti , прекрасно. Но уж точно не у сельского валютчика он берет по 41-42 те 40 куев, не сумев посчитать потери при возможной покупке по 38.60 в нормальной обменке, куда на Кукурузере ехать нет проблемы.
Hotab написав:asti , прекрасно. Но уж точно не у сельского валютчика он берет по 41-42 те 40 куев, не сумев посчитать потери при возможной покупке по 38.60 в нормальной обменке, куда на Кукурузере ехать нет проблемы.
Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
весёлые будут выходные в обменниках.
на этой новости приват курс продажи упал -13коп и ниже него продают еще 9 банков