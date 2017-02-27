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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11196111971119811199>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:12

  Hotab написав:Игорь
Старая песня, канеш , но аграрник же без авто и мозгов, не доедет до «области» слить доллар по 38, а не в селе по 36.
Или тот, кто хочет купить, не может в ощаде или Привате (в каждом райцентре) по 38.17-38.30, а берет по 41-42. Даже люди с зп 10 тыс грн мотаются хотя бы раз в пару недель «в район» на закупку в АТБ, там все на 20% дешевле чем в сельском магазине, ассортимент шире, ну и себя (детей) выгулять . А фермер, которому в городе постоянно что-то надо, от химии до мелких запчастей, не знает дорогу.
Но легенда живет уж несколько лет, пусть живет.
Фермер у нас, в Кропивницких степях, передвигается нонча в основном на Лэнд Крузере или Прадо, реже L200, заходит в обменку уверенно, оставляет у менялы миллион на конторке и возвращается в джип за недостающими тридцатью тысячами (гривен) для круглой суммы - ехал человек из района, устал, просчитался немного - будем к нему снисходительны.
И с таким же уверенно-деловым но при этом будничным и практически отсутствующим видом уходит, положив в барсетку 40 тысяч синими по 38,60 не считая. А всякие там Приваты, Ощады и прочие Райффазены предлагающие тот же синий по 37,40 за пайку или по 38,2 на руки (дело было в октябре) ему по боку как и положено человеку оставляющему миллион на конторке...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:52

КМУ звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти

https://interfax.com.ua/news/economic/967148.html
мабуть знову почнуться качелі?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 21:52

asti , прекрасно. Но уж точно не у сельского валютчика он берет по 41-42 те 40 куев, не сумев посчитать потери при возможной покупке по 38.60 в нормальной обменке, куда на Кукурузере ехать нет проблемы.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:00

  Hotab написав:asti , прекрасно. Но уж точно не у сельского валютчика он берет по 41-42 те 40 куев, не сумев посчитать потери при возможной покупке по 38.60 в нормальной обменке, куда на Кукурузере ехать нет проблемы.
Не, у городского))
(которому я сдаю по 38,30)...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 22:34

...
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:03

І таке буває))

А що ви всі дивуєтесь сільському валютчику, як он Ідея приймає на 3х-місячний депо пА40 :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:13

Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений

Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.

весёлые будут выходные в обменниках. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:17

  Успіх написав:Ідея приймає на 3х-місячний депо пА40 :lol:
до них більше року ніхто конкретно не заходив по такій справі, може там насправді пА37 виходить на виході :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:23

  Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений

Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.

весёлые будут выходные в обменниках. :shock:
на этой новости приват курс продажи упал -13коп
и ниже него продают еще 9 банков
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:23

  flysoulfly написав:
  Успіх написав:Ідея приймає на 3х-місячний депо пА40 :lol:
до них більше року ніхто конкретно не заходив по такій справі, може там насправді пА37 виходить на виході :?
Може))
Бо ми, то лише дивимось в таблицю >>>
https://mustbe.pp.ua/tables/club200k/
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