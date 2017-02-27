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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11196111971119811199
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:35

  Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений

Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.

весёлые будут выходные в обменниках. :shock:

Ми обурені .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:44

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений

Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.

весёлые будут выходные в обменниках. :shock:

Ми обурені .

Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки.
Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись.
ПС. А тим часом оприлюднено третю швидку оцінку збитків та потреб (RDNA3). Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на кінець 2023р. становить $486 млрд. Це +$75 млрд до минулого року.
https://documents.worldbank.org/en/publ ... 95d8c2556a
oleg49
 
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