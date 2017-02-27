Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
весёлые будут выходные в обменниках.
Ми обурені .
Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки. Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись. ПС. А тим часом оприлюднено третю швидку оцінку збитків та потреб (RDNA3). Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на кінець 2023р. становить $486 млрд. Це +$75 млрд до минулого року. https://documents.worldbank.org/en/publ ... 95d8c2556a