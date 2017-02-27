Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
весёлые будут выходные в обменниках.
Ми обурені .
Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки. Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись. ПС. А тим часом оприлюднено третю швидку оцінку збитків та потреб (RDNA3). Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на кінець 2023р. становить $486 млрд. Це +$75 млрд до минулого року. https://documents.worldbank.org/en/publ ... 95d8c2556a
oleg49 може ще підняти скільки Держава СРСР мала борги перед громадянами в 1991 році , та скільки наступники виплатили своїм позичальникам . Є підказка - 1000 копійок . Це навіть гірше ніж кожного року при Ющенко підбивали підсумки скільки було померлих під час голодомору в Україні. Ці цифри ні про що . Статистика . Все піде в архів історії
Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
Moneta написав:деполюди та овдп-панство теж обурюються
Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
Moneta написав:деполюди та овдп-панство теж обурюються
Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
Кому що, а курці просо... Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди! Хіба що Путін зупинить війну, але про це теж краще забути - бо зупинить він її лише в разі захоплення України та й то ненадовго... 😡😡😡