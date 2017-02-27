Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
весёлые будут выходные в обменниках.
Ми обурені .
Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки. Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись. ПС. А тим часом оприлюднено третю швидку оцінку збитків та потреб (RDNA3). Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на кінець 2023р. становить $486 млрд. Це +$75 млрд до минулого року. https://documents.worldbank.org/en/publ ... 95d8c2556a
Игорь Алексеевич написав:Палата представників США пішла у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про допомогу Україні. Байден обурений
Президент США Джо Байден розкритикував членів Палати представників за те, що вони пішли у відпустку до 28 лютого, не ухваливши рішення про надання допомоги Україні. Відповідний пост Байдет зробив у соцмережі X (twitter) 16 лютого.
Moneta написав:деполюди та овдп-панство теж обурюються
Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
Moneta написав:деполюди та овдп-панство теж обурюються
Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
Кому що, а курці просо... Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди! Хіба що Путін зупинить війну, але про це теж краще забути - бо зупинить він її лише в разі захоплення України та й то ненадовго... 😡😡😡
Hotab написав:Игорь Старая песня, канеш , но аграрник же без авто и мозгов, не доедет до «области» слить доллар по 38, а не в селе по 36. Или тот, кто хочет купить, не может в ощаде или Привате (в каждом райцентре) по 38.17-38.30, а берет по 41-42. Даже люди с зп 10 тыс грн мотаются хотя бы раз в пару недель «в район» на закупку в АТБ, там все на 20% дешевле чем в сельском магазине, ассортимент шире, ну и себя (детей) выгулять . А фермер, которому в городе постоянно что-то надо, от химии до мелких запчастей, не знает дорогу. Но легенда живет уж несколько лет, пусть живет.
Фермер у нас, в Кропивницких степях, передвигается нонча в основном на Лэнд Крузере или Прадо, реже L200, заходит в обменку уверенно, оставляет у менялы миллион на конторке и возвращается в джип за недостающими тридцатью тысячами (гривен) для круглой суммы - ехал человек из района, устал, просчитался немного - будем к нему снисходительны. И с таким же уверенно-деловым но при этом будничным и практически отсутствующим видом уходит, положив в барсетку 40 тысяч синими по 38,60 не считая. А всякие там Приваты, Ощады и прочие Райффазены предлагающие тот же синий по 37,40 за пайку или по 38,2 на руки (дело было в октябре) ему по боку как и положено человеку оставляющему миллион на конторке...
Был у фермера в Харьковской области - так Ролс-Ройс у него По курсу: в Днепре с утра до сейчас в опте прием поднялся с 38,00 до 38,20
Moneta написав:деполюди та овдп-панство теж обурюються
Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
Кому що, а курці просо... Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди! Хіба що Путін зупинить війну, але про це теж краще забути - бо зупинить він її лише в разі захоплення України та й то ненадовго... 😡😡😡
А мені дуже цікаво хто ж Peace-dа-бол. Поки що м'яч на боці Игорь Алексеевича. Через тиждень можна буде підводити підсумки.