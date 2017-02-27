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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:28
SAndriy1 написав:
По курсу: в Днепре с утра до сейчас в опте прием поднялся с 38,00 до 38,20
Запорожье и Харьков засветилось 38,35. Межбанк тоже сегодня вверх. Значит на выходные жарковато будет в обменниках.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 16 лют, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:31
asti написав:
Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))Забудьте цифру 37 назавжди!
Опять 40 или 50
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 16 лют, 2024 15:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:40
Игорь Алексеевич написав:Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
На даний час все справдилось. Ви часом не наближені до Пишного?))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:42
Zochan написав:
На даний час все справдилось. Ви часом не наближені до Пишного?))
Нет. Прошёл курсы у мольфаров.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:00
asti написав: Игорь Алексеевич написав: Moneta написав:
деполюди та овдп-панство теж обурюються
Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
Кому що, а курці просо...
Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Хіба що Путін зупинить війну, але про це теж краще забути - бо зупинить він її лише в разі захоплення України та й то ненадовго... 😡😡😡
Не зрозуміло, "а смисл"?
Що воно йому дасть?
Там в нього демографічний бум, і населення пре, не вистачає територій для заселення надмірним населенням?
Чи там аби втримати те що є? Щоб на істориних поворотах не відпало.
Півроку на захоплення райцентра і третина бюджету "на силовиків", в цьому щось є. Знак. Надлюдські здібності. Держава титанів. Сполоснути чоботи в Атлантиці біля Faro de Cabo.
Чи Фродо вже заніс перстень і готовий його втопити.
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