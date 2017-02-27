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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11198111991120011201>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:По курсу: в Днепре с утра до сейчас в опте прием поднялся с 38,00 до 38,20
Запорожье и Харьков засветилось 38,35. Межбанк тоже сегодня вверх. Значит на выходные жарковато будет в обменниках.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))

Забудьте цифру 37 назавжди! Опять 40 или 50 :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 15:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.

На даний час все справдилось. Ви часом не наближені до Пишного?))
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:На даний час все справдилось. Ви часом не наближені до Пишного?))
Нет. Прошёл курсы у мольфаров. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:00

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Moneta написав:деполюди та овдп-панство теж обурюються
Это и предвиделось в феврале качели. Сейчас вверх, а с марта всё устаканится, решат про финансирование и курс постепенно начнёт опускаться. К начало лета увидим 37,5. возможно местами и 37,20. Но, осенью перед выборами в США, там будет интересный расклад и советую на это время перейти всем в нал. Особенно кто дорожит у.е.
Кому що, а курці просо...
Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Хіба що Путін зупинить війну, але про це теж краще забути - бо зупинить він її лише в разі захоплення України та й то ненадовго... 😡😡😡

Не зрозуміло, "а смисл"?
Що воно йому дасть?
Там в нього демографічний бум, і населення пре, не вистачає територій для заселення надмірним населенням?
Чи там аби втримати те що є? Щоб на істориних поворотах не відпало.
Півроку на захоплення райцентра і третина бюджету "на силовиків", в цьому щось є. Знак. Надлюдські здібності. Держава титанів. Сполоснути чоботи в Атлантиці біля Faro de Cabo.
Чи Фродо вже заніс перстень і готовий його втопити.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:16

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Не буде ніяких 37,5, тим більше 37,2, ні весною ні літом ні восени. Забудьте цифру 37 назавжди!
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Не было на прием 38,50 в феврале ни в Киеве ни в Харькове ни даже в Кропивницком...) 38.45 было - сам сдавал небольшую сумму))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:38.45 было - сам сдавал небольшую сумму))
Я там не живу. У нас в городе было. Можете к нам ехать)). Вообще вы чудак странный. Тебе точный прогноз до копейки, по дням и по часам нужен. Это тогда к финансовым экспертам обращайся. Там у них точный прогноз - мы ожидаем в этом году курс стабильный - в рамках 37 - 40))
Кстати у меня на сейчас в городе принимают некоторые обменники по 38,45
https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... aporozhye/

А это тебе для просмотра, чем закрылся сегодня меж. банк и что будет на выходные. Подумай... когда куры твои будут клевать просо))
https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Это тогда к финансовым экспертам обращайся. Там у них точный прогноз - мы ожидаем в этом году курс стабильный - в рамках 37 - 40))

І то невгадують
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:35

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Это тогда к финансовым экспертам обращайся. Там у них точный прогноз - мы ожидаем в этом году курс стабильный - в рамках 37 - 40))

І то невгадують

як казав колись "фізик": "плюс-мінус значущий знак після коми, то в математиків, а у нас фізиків, плюс-мінус на порядок якщо не помилився - це точний розрахунок"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Zochan
 
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