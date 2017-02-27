Запорожье и Харьков засветилось 38,35. Межбанк тоже сегодня вверх. Значит на выходные жарковато будет в обменниках.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Запорожье и Харьков засветилось 38,35. Межбанк тоже сегодня вверх. Значит на выходные жарковато будет в обменниках.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вы пару дней не видели курс 38,5, поэтому сходите в оптику и купите очки, а то не заметите и 37,5)) На днях у кого со зрением проблема, обменники выставят повторно 38,5.))
Хотя у вас курс считается по новой методике - в просо кг и поедание его колич. курей))
Забудьте цифру 37 назавжди! Опять 40 или 50
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На даний час все справдилось. Ви часом не наближені до Пишного?))
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:00
Не зрозуміло, "а смисл"?
Що воно йому дасть?
Там в нього демографічний бум, і населення пре, не вистачає територій для заселення надмірним населенням?
Чи там аби втримати те що є? Щоб на істориних поворотах не відпало.
Півроку на захоплення райцентра і третина бюджету "на силовиків", в цьому щось є. Знак. Надлюдські здібності. Держава титанів. Сполоснути чоботи в Атлантиці біля Faro de Cabo.
Чи Фродо вже заніс перстень і готовий його втопити.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:16
Не было на прием 38,50 в феврале ни в Киеве ни в Харькове ни даже в Кропивницком...) 38.45 было - сам сдавал небольшую сумму))
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я там не живу. У нас в городе было. Можете к нам ехать)). Вообще вы чудак странный. Тебе точный прогноз до копейки, по дням и по часам нужен. Это тогда к финансовым экспертам обращайся. Там у них точный прогноз - мы ожидаем в этом году курс стабильный - в рамках 37 - 40))
Кстати у меня на сейчас в городе принимают некоторые обменники по 38,45
А это тебе для просмотра, чем закрылся сегодня меж. банк и что будет на выходные. Подумай... когда куры твои будут клевать просо))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 16:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
І то невгадують
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:35
як казав колись "фізик": "плюс-мінус значущий знак після коми, то в математиків, а у нас фізиків, плюс-мінус на порядок якщо не помилився - це точний розрахунок"
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Игорь Алексеевич,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
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