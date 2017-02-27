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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11198111991120011201
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:56

  Zochan написав:Игорь Алексеевич,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему. :P
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:Игорь Алексеевич,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему. :P
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))


"насчет сборной, то я погорячился" :lol:
Shaman
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  #<1 ... 11198111991120011201
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