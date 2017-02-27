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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:56
Zochan написав:Игорь Алексеевич
,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему.
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:43
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:Игорь Алексеевич
,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему.
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
"насчет сборной, то я погорячился"
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