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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11199112001120111202>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:56

  Zochan написав:Игорь Алексеевич,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему. :P
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:Игорь Алексеевич,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему. :P
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))


"насчет сборной, то я погорячился" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:Игорь Алексеевич,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему. :P
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
.
  Игорь Алексеевич написав:Кто захотел слиться по 38,5 тот и слился, в том числе и я.))

Как же может быть лучше для ваших финансов если вы вчера слились ? :shock:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:55

Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:56

  Investor_K написав:Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?

сливайте, в понедельник откупите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:06

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?

сливайте, в понедельник откупите.

Стрьомно якось
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:08

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?

сливайте, в понедельник откупите.

Стрьомно якось

тоді фіксуйтеся
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:14

  flyman написав:тоді фіксуйтеся
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:22

  Investor_K написав:Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
Навіщо?!
Якщо як я, по 38,45 і відкупився по 38,10 в Укргазі то можна трохи й злити. Чи може ви наслухались нашого форумного Оракула і повірили у 37,2 на початку літа - тоді можна й більше)) 😉😉😉
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:23

  Investor_K написав:Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
Зачем спрашивать. Вы же по любому не разменяете свои синие, на грн. Это у многих заложены годами - валюта святое. Для того, что сливаться, закупаться нужно иметь свой бизнес. Тогда по любому не полиняете, т.к. там постоянно крутятся грн, дол.,евро. За день иногда приходится менять и через час покупать монеты. А когда чел. получил получку, отложил на еду и часть в сундук для сбережений, то тогда лучше и не влазьте в эту игру - прогорите. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 лют, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 11199112001120111202>
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