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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:56
Zochan написав:Игорь Алексеевич
,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему.
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:43
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:Игорь Алексеевич
,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему.
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
"насчет сборной, то я погорячился"
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:53
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:Игорь Алексеевич
,
Готуйтесь, завтра вчепляться, що Ви казали "38.50", а в обмінках 38.55...
Меня устраивал в этих числах курс 38,50. Будет выше, значит ещё лучше для моих финансов. Если будет 38,55, то сразу поднимется срач на ветке - а вы говорили.. и пошло, поехало??? Народу только дай тему.
Уже появились не довольные, что обещал курс 38,50, а они поменяли по 38,45. Приговорён курями заочно к расстрелу , за то что им не недодали просо))
.
Игорь Алексеевич написав:
Кто захотел слиться по 38,5 тот и слился, в том числе и я.))
Как же может быть лучше для ваших финансов если вы вчера слились ?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:55
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:56
Investor_K написав:
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
сливайте, в понедельник откупите.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:06
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
сливайте, в понедельник откупите.
Стрьомно якось
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:08
Investor_K написав: vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
сливайте, в понедельник откупите.
Стрьомно якось
тоді фіксуйтеся
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:22
Investor_K написав:
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
Навіщо?!
Якщо як я, по 38,45 і відкупився по 38,10 в Укргазі то можна трохи й злити. Чи може ви наслухались нашого форумного Оракула і повірили у 37,2 на початку літа - тоді можна й більше)) 😉😉😉
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:23
Investor_K написав:
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
Зачем спрашивать. Вы же по любому не разменяете свои синие, на грн. Это у многих заложены годами - валюта святое. Для того, что сливаться, закупаться нужно иметь свой бизнес. Тогда по любому не полиняете, т.к. там постоянно крутятся грн, дол.,евро. За день иногда приходится менять и через час покупать монеты. А когда чел. получил получку, отложил на еду и часть в сундук для сбережений, то тогда лучше и не влазьте в эту игру - прогорите.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 16 лют, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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