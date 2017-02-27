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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:26
asti написав: Investor_K написав:
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
Навіщо?!
Якщо як я, по 38,45 і відкупився по 38,10 в Укргазі то можна трохи й злити. Чи може ви наслухались нашого форумного Оракула і повірили у 37,2 на початку літа - тоді можна й більше)) 😉😉😉
Ваши 40 и 50 мы уже дождались)) Некоторые просидели с вашим прогнозом всё лето 23г на сундуке, выглядывая в окошко пятьдесят)) А тем более слиться по 38,45 и закупиться в Укргазе 38,10. Это по карусели?. Прям супер заработок)) Правда на просо курям достаточно, хоть не голодными они остались в этот день))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:41
Игорь Алексеевич написав: asti написав: Investor_K написав:
Друзі. То що робити?
Зливати бакс на вихідних?
Навіщо?!
Якщо як я, по 38,45 і відкупився по 38,10 в Укргазі то можна трохи й злити. Чи може ви наслухались нашого форумного Оракула і повірили у 37,2 на початку літа - тоді можна й більше)) 😉😉😉
Ваши 40 и 50 мы уже дождались)) Некоторые просидели с вашим прогнозом всё лето 23г на сундуке, выглядывая в окошко пятьдесят)) А тем более слиться по 38,45 и закупиться в Укргазе 38,10. Это по карусели?. Прям супер заработок)) Правда на просо курям достаточно, хоть не голодными они остались в этот день))
Слышь, балабол, я тебя спрашивал?
Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))
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asti
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:46
asti написав:
Слышь, балабол, я тебя спрашивал?
Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))
И что ты ку..ку посоветовал путёвого? Именно ты ничего существенного и не советовал, кроме как обсуждать др.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:03
Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Слышь, балабол, я тебя спрашивал?
Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))
И что ты ку..ку посоветовал путёвого? Именно ты ничего существенного и не советовал, кроме как обсуждать др.
asti мой друг. Заслуживает на уважение
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Investor_K
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:12
Investor_K написав:
asti мой друг. Заслуживает на уважение
В финансовых вопросах нет друзей. Есть партнёры по бизнесу. А если будете слушать друзей, то бизнес и все деньги потеряете. А если в свой бизнес возьмете работать родственников, то ВАШ бизнес приговорён к банкротству.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:22
Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Слышь, балабол, я тебя спрашивал?
Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))
И что ты ку..ку посоветовал путёвого? Именно ты ничего существенного и не советовал, кроме как обсуждать др.
В который раз повторяю тебе и другим: лучше ничего никому не советовать и не давать никаких прогнозов, чем давать такие, ничем не обоснованные или (кто знает?!) заведомо ложные прогнозы как ты и Zebra. Одного уже отправили в бан, очередь за тобой! 🤬🤬🤬
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asti
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:24
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Слышь, балабол, я тебя спрашивал?
Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))
И что ты ку..ку посоветовал путёвого? Именно ты ничего существенного и не советовал, кроме как обсуждать др.
asti мой друг. Заслуживает на уважение
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:26
asti написав:
заведомо ложные прогнозы
Конкретно какой мой ложный?
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Игорь Алексеевич
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