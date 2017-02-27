Investor_K написав:Друзі. То що робити? Зливати бакс на вихідних?
Навіщо?! Якщо як я, по 38,45 і відкупився по 38,10 в Укргазі то можна трохи й злити. Чи може ви наслухались нашого форумного Оракула і повірили у 37,2 на початку літа - тоді можна й більше)) 😉😉😉
Ваши 40 и 50 мы уже дождались)) Некоторые просидели с вашим прогнозом всё лето 23г на сундуке, выглядывая в окошко пятьдесят)) А тем более слиться по 38,45 и закупиться в Укргазе 38,10. Это по карусели?. Прям супер заработок)) Правда на просо курям достаточно, хоть не голодными они остались в этот день))
Investor_K написав:Друзі. То що робити? Зливати бакс на вихідних?
Навіщо?! Якщо як я, по 38,45 і відкупився по 38,10 в Укргазі то можна трохи й злити. Чи може ви наслухались нашого форумного Оракула і повірили у 37,2 на початку літа - тоді можна й більше)) 😉😉😉
Ваши 40 и 50 мы уже дождались)) Некоторые просидели с вашим прогнозом всё лето 23г на сундуке, выглядывая в окошко пятьдесят)) А тем более слиться по 38,45 и закупиться в Укргазе 38,10. Это по карусели?. Прям супер заработок)) Правда на просо курям достаточно, хоть не голодными они остались в этот день))
Слышь, балабол, я тебя спрашивал? Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))
Investor_K написав:asti мой друг. Заслуживает на уважение
В финансовых вопросах нет друзей. Есть партнёры по бизнесу. А если будете слушать друзей, то бизнес и все деньги потеряете. А если в свой бизнес возьмете работать родственников, то ВАШ бизнес приговорён к банкротству.
asti написав:Слышь, балабол, я тебя спрашивал? Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))
И что ты ку..ку посоветовал путёвого? Именно ты ничего существенного и не советовал, кроме как обсуждать др.
В который раз повторяю тебе и другим: лучше ничего никому не советовать и не давать никаких прогнозов, чем давать такие, ничем не обоснованные или (кто знает?!) заведомо ложные прогнозы как ты и Zebra. Одного уже отправили в бан, очередь за тобой! 🤬🤬🤬
Конкретно какой мой ложный? Если я пишу про летний 37,5, значит твой прогноз другой, тем более ты пишешь - не верьте, не будет такого курса, забудьте про 37,50?. И тогда чем ты лучше меня? Ты реально знаешь, что будет летом? Кажется ты из той же оперы, который писал, что я пролечу летом 23г. с грн. делом и осенью буду собирать урожай по 40.. Кстати ты до сих пор ты не веришь, что сегодня курс уже в обменниках 38,45... и пишешь, где 38,5? Разница +, - 5коп. допустима при расчётах. Но тебе с каруселью +,- 1 коп. - это трагедия. Если ты не можешь мыслить и в упор не видишь, что происходит сегодня на меж. банке, то хоть здесь не показывай свою тупость.