Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:26

asti написав: заведомо ложные прогнозы заведомо ложные прогнозы

Конкретно какой мой ложный? Если я пишу про летний 37,5, значит твой прогноз другой, тем более ты пишешь - не верьте, не будет такого курса, забудьте про 37,50?. И тогда чем ты лучше меня? Ты реально знаешь, что будет летом? Кажется ты из той же оперы, который писал, что я пролечу летом 23г. с грн. делом и осенью буду собирать урожай по 40..Кстати ты до сих пор ты не веришь, что сегодня курс уже в обменниках 38,45... и пишешь, где 38,5? Разница +, - 5коп. допустима при расчётах. Но тебе с каруселью +,- 1 коп. - это трагедия.Если ты не можешь мыслить и в упор не видишь, что происходит сегодня на меж. банке, то хоть здесь не показывай свою тупость.