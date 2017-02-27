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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:47
Yuri_61 написав:
як хтось (не буку показувати пальцем), від душі ковбасив курс нікомунепотрібного
Приедит ЗЕ с новостями из Европы. Сейчас он там собирает финанс. урожай. Если всё удачно будет, то увидим в марте на меж. банке зелёную полосочку вниз. Но, думаю Шольц и Байден уже обо всём договорились про финансирование до осени со стороны ЕС. Германия будет под гарантии США выделять всю необходимую финанс. помощь Украине до осени. Франция тоже подпишет такой документ. Что то типа кредита получается под мин. процент. А это поездка для протокола нужна ЗЕ.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 16 лют, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:53
dimo_0n написав:
О, земляки из Коропа, привет!
Только я не понимаю, зачем взбунтовались то так?
Тут форум а не подписка с прогнозами от экспертов. Тут люди делятся мнениями...
Сюр какой-то... Аж стыдно за земляков...
коли люди висловлюють свою думку - це одне. але тут дехто дуже категорично заявляє, що його думка гарантовано вірна - а це вже може ввести інших в оману. бо робити більш-менш вірогідні прогнози модна лише маючи уявлення, що в голові у керівництва НБУ
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:57
Shaman написав: dimo_0n написав:
О, земляки из Коропа, привет!
Только я не понимаю, зачем взбунтовались то так?
Тут форум а не подписка с прогнозами от экспертов. Тут люди делятся мнениями...
Сюр какой-то... Аж стыдно за земляков...
коли люди висловлюють свою думку - це одне. але тут дехто дуже категорично заявляє, що його думка гарантовано вірна - а це вже може ввести інших в оману. бо робити більш-менш вірогідні прогнози модна лише маючи уявлення, що в голові у керівництва НБУ
Там мізки. Гарантую!
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:00
Shaman написав: dimo_0n написав:
О, земляки из Коропа, привет!
Только я не понимаю, зачем взбунтовались то так?
Тут форум а не подписка с прогнозами от экспертов. Тут люди делятся мнениями...
Сюр какой-то... Аж стыдно за земляков...
коли люди висловлюють свою думку - це одне. але тут дехто дуже категорично заявляє, що його думка гарантовано вірна - а це вже може ввести інших в оману. бо робити більш-менш вірогідні прогнози модна лише маючи уявлення, що в голові у керівництва НБУ
Я думаю никто не ведёт свой бизнес руководствуясь мнениями на форуме. Я читаю форум, но всё делаю по обстановке внутри своих обязательств и договоров перед партнёрами. А если слушать я буду И.А., или А.И., то тогда лучше мне работать наёмным лицом и вообще не заниматься финансами.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:02
Shaman написав:
дехто дуже категорично заявляє, що його думка гарантовано вірна - а це вже може ввести інших в оману
Но разве это повод бухтеть? Относительно недавно под 300 млн людей, в том числе живущих на нынешней территории Украины, не протестовали против аргументации: "Учение ... истинно потому, что оно верно!" А если кто и возражал, то быстро бывал убеждён
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:05
Investor_K написав: Shaman написав: dimo_0n написав:
О, земляки из Коропа, привет!
Только я не понимаю, зачем взбунтовались то так?
Тут форум а не подписка с прогнозами от экспертов. Тут люди делятся мнениями...
Сюр какой-то... Аж стыдно за земляков...
коли люди висловлюють свою думку - це одне. але тут дехто дуже категорично заявляє, що його думка гарантовано вірна - а це вже може ввести інших в оману. бо робити більш-менш вірогідні прогнози модна лише маючи уявлення, що в голові у керівництва НБУ
Там мізки. Гарантую!
з точки зору доктора Лектора - напевне так. з точки зору думати - не певен
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:06
Услуги.
Есть суммы по 100тыс.грн и более. Первые пишут - кому они надо. В стране война, а у вас такие цены. Вы что с ума сошли.
Второе сообщение. Куда можно оплатить данную сумму.
Вы думаете первого можно переубедить, что есть вторые?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:10
Игорь Алексеевич написав:
Услуги.
Есть суммы и по 100тыс. и более. Пишут, кому они надо. В стране война, а у вас такие цены. Вы что с ума сошли.
Второе сообщение. Куда можно оплатить данную сумму.
Судя по сегодняшнему обсуждению у Ромы, третье сообщение: "А как можно картой оплатить и не дороже, чем через СЭП? В моём банке СЭП платный!"
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:16
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Услуги.
Есть суммы и по 100тыс. и более. Пишут, кому они надо. В стране война, а у вас такие цены. Вы что с ума сошли.
Второе сообщение. Куда можно оплатить данную сумму.
Судя по сегодняшнему обсуждению у Ромы, третье сообщение: "А как можно картой оплатить и не дороже, чем через СЭП? В моём банке СЭП платный!"
Есть форумы, куда спецом кидают срач. Народ грызётся, что то др. другу доказывают. При этом сраче прибавляется больше подписчиков. А далее реклама автоматом постоянно идёт им. Из 100 новеньких потом 5 остаются и 1 делает заказ. Остальные могут отписаться.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 16 лют, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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