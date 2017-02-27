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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11201112021120311204
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:19

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав: Навіщо?!
Якщо як я, по 38,45 і відкупився по 38,10 в Укргазі то можна трохи й злити. Чи може ви наслухались нашого форумного Оракула і повірили у 37,2 на початку літа - тоді можна й більше)) 😉😉😉

Ваши 40 и 50 мы уже дождались)) Некоторые просидели с вашим прогнозом всё лето 23г на сундуке, выглядывая в окошко пятьдесят)) А тем более слиться по 38,45 и закупиться в Укргазе 38,10. Это по карусели?. Прям супер заработок)) Правда на просо курям достаточно, хоть не голодными они остались в этот день))

Слышь, балабол, я тебя спрашивал?
Это ты у нас "оракул" - я прогнозы не даю. И пишу здесь только для того чтобы люди не слушали таких прогнозистов как ты и Zebra и не теряли деньги))

Вспоминаю иногда призывы полосатого скупать биткоин по 20 тыс $
Они тоже были мало чем обоснованы, но время показало, что были верны.
Эх, были времена ..
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:14

Раньше были времена, а теперь мгновения.
Раньше поднимался КУРС😜, а теперь давление! ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:28

  Shaman написав:
  dimo_0n написав:О, земляки из Коропа, привет!
Только я не понимаю, зачем взбунтовались то так?
Тут форум а не подписка с прогнозами от экспертов. Тут люди делятся мнениями...
Сюр какой-то... Аж стыдно за земляков...

коли люди висловлюють свою думку - це одне. але тут дехто дуже категорично заявляє, що його думка гарантовано вірна - а це вже може ввести інших в оману. бо робити більш-менш вірогідні прогнози можна лише маючи уявлення, що в голові у керівництва НБУ 8)

Ми, на жаль, (а може й на щастя) не маємо впевненого уявлення що там у тих головах, але ж ми маємо інформацію по резервах, а вони тануть. Тому усі ці балачки про 37,2 улітку або 37,5 навесні... 🥴🥴🥴
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:00

Купівля валюти на міжбанку

В якому банку кращі умови купівлі валюти напряму на міжбанку?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:11

  amatorodessa написав:В якому банку кращі умови купівлі валюти напряму на міжбанку?

у НБУ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:25

Банки за рік повернули 93,5% рефінансування НБУ

Якщо на 1 січня 2023 року 21 банк мав сумарно 38,15 млрд грн рефінансування НБУ, то вже на 1 січня 2024 року заборгованість банків за кредитами рефінансування зменшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%).

Повністю за рефінансування розрахувалися 15 банків.

Це Укрексімбанк, ПУМБ, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, банк "Південний", Укргазбанк, Акордбанк, Індустріалбанк, Банк 3/4, ПроКредит Банк, Перший інвестиційний банк, Кристалбанк, Мотор-Банк, банк "Український капітал", Полтава-банк.

Вони сумарно повернули Нацбанку 33,72 млрд грн, зокрема найбільші суми прийшлися на Укрексімбанк (-18,47 млрд грн), ПУМБ (-4,19 млрд грн) та Сенс Банк (-3,28 млрд грн).

Ще 1,97 млрд грн повернули НБУ чотири банки, які все ще мають заборгованість перед регулятором: Банк Альянс (борг 700 млн грн станом на 1 січня 2024 року), МІБ (320 млн грн), МетаБанк (167 млн грн), Агропросперіс Банк (150 млн грн).

Ще два банки збільшили портфель отриманих від НБУ коштів: Комінбанк – на 1,6 млн грн (до 790,6 млн грн), а банк "Львів" – на 29,94 млн грн (до 355 млн грн).

Заборгованість цих шести банків перед НБУ становить 2,48 млрд грн станом на 1 січня 2024 року.
Фінансовий клуб
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:заведомо ложные прогнозы как ты и Zebra.


Дайте кращі(без образ, Ваші побігеньки також цікаві були). Лібо колись говорив купити NIO/Lucid так ось останній впав на 90%, правда золото підросло. І в чому саме 'ложные' гривня стоїть як вкопана гривню туди-сюди це ні прощо, депозит прибуток рахує, картою все оплачувати можна, на новий 2023, рік тому злотий був 9.2 зараз 9.5 в приваті. Біткоїн той що нікому не потрібний, і той що скоро впаде до нуля, коли був по 19 сьогодні можна продати за 51. Ще як я пам'ятаю то він писав не купувати інші лайткоїни і тд, впринципі теж вгадав. Цікаво було б щоб він написав зараз, чи чекає виділення респами всета-ки чи ні. Я звичайний читач, і тут інших прогнозів вистачає, ось як хтось вдало підмітив юрій пише буде по 36 а потім пита який буде курс влітку, ось це 'заведомо ложно'. Модератор викладе якесь відео, в якому скажуть 10копійок туди або сюди, давно їх не дивився.
Про політику блокувань хтось давно вже написав, не погано було б провести голосування чи згідні з нею чи ні.
А ще колись бачив пару повідомлень якось персера, парселя(з афроамериканцем на аватарці) то здалося щось розуміє в фінансах, і був якийсь блог в нього. Я хз що це за особа і що за фінансист, але склалось враження що тоді його заблокували бо він не ладив з модератом, хоча може і учасників ображав, хз)
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в П'ят 16 лют, 2024 23:47, всього редагувалось 1 раз.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:47

  BeneFuckTor написав:А ще колись бачив пару повідомлень якось персера, парселя(з афроамериканцем на аватарці)


Хав'є́р Пе́рес де Куе́льяр де ла Ге́рра (ісп. Javier Pérez de Cuéllar y de la Guerra; 19 січня 1920, Ліма, Перу — 4 березня 2020) — перуанський державний діяч та дипломат. З 1 січня 1982 по 31 грудня 1991 рік був 5-м Генеральним секретарем ООН.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:00

  sergey_sryvkin написав:
  BeneFuckTor написав:А ще колись бачив пару повідомлень якось персера, парселя(з афроамериканцем на аватарці)

Хав'є́р Пе́рес де Куе́льяр де ла Ге́рра (ісп. Javier Pérez de Cuéllar y de la Guerra; 19 січня 1920, Ліма, Перу — 4 березня 2020) — перуанський державний діяч та дипломат. З 1 січня 1982 по 31 грудня 1991 рік був 5-м Генеральним секретарем ООН.

...позивний 'Ебонітовий'
Він зараз здається десь на просторах Мінфіну епістолює...
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