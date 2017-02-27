Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:39

asti написав: заведомо ложные прогнозы как ты и Zebra. заведомо ложные прогнозы как ты и Zebra.

Дайте кращі(без образ, Ваші побігеньки також цікаві були). Лібо колись говорив купити NIO/Lucid так ось останній впав на 90%, правда золото підросло. І в чому саме 'ложные' гривня стоїть як вкопана гривню туди-сюди це ні прощо, депозит прибуток рахує, картою все оплачувати можна, на новий 2023, рік тому злотий був 9.2 зараз 9.5 в приваті. Біткоїн той що нікому не потрібний, і той що скоро впаде до нуля, коли був по 19 сьогодні можна продати за 51. Ще як я пам'ятаю то він писав не купувати інші лайткоїни і тд, впринципі теж вгадав. Цікаво було б щоб він написав зараз, чи чекає виділення респами всета-ки чи ні. Я звичайний читач, і тут інших прогнозів вистачає, ось як хтось вдало підмітив юрій пише буде по 36 а потім пита який буде курс влітку, ось це 'заведомо ложно'. Модератор викладе якесь відео, в якому скажуть 10копійок туди або сюди, давно їх не дивився.Про політику блокувань хтось давно вже написав, не погано було б провести голосування чи згідні з нею чи ні.А ще колись бачив пару повідомлень якось персера, парселя(з афроамериканцем на аватарці) то здалося щось розуміє в фінансах, і був якийсь блог в нього. Я хз що це за особа і що за фінансист, але склалось враження що тоді його заблокували бо він не ладив з модератом, хоча може і учасників ображав, хз)