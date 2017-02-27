Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лют, 2024 09:07
asti написав: sergey_sryvkin написав: BeneFuckTor написав:
А ще колись бачив пару повідомлень якось персера, парселя(з афроамериканцем на аватарці)
Хав'є́р Пе́рес де Куе́льяр де ла Ге́рра (ісп. Javier Pérez de Cuéllar y de la Guerra; 19 січня 1920, Ліма, Перу — 4 березня 2020) — перуанський державний діяч та дипломат. З 1 січня 1982 по 31 грудня 1991 рік був 5-м Генеральним секретарем ООН.
...позивний 'Ебонітовий'
Він зараз здається десь на просторах Мінфіну епістолює...
Бонд, Джеймс Бонд
Игорь
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:14
ihorsic написав:
Може хто підкаже а як в укргаз 50к на вихідних налом загнати?
Через Аваль краще за все))
asti
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:22
asti написав: ihorsic написав:
Може хто підкаже а як в укргаз 50к на вихідних налом загнати?
Через Аваль краще за все))
От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
Zochan
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:23
Палата представителей США не сможет проголосовать за пакет помощи Украине раньше середины марта, — глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США
Xenon
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:51
flysoulfly написав: amatorodessa написав:
В якому банку кращі умови купівлі валюти напряму на міжбанку?
у НБУ
Мається на увазі для фізичної особи - через який банк купити валюту на міжбанку краще ?
amatorodessa
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:59
Zochan написав: asti написав: ihorsic написав:
Може хто підкаже а як в укргаз 50к на вихідних налом загнати?
Через Аваль краще за все))
От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
+100. Аваль сидит и ждёт тех, кто указал в анкете в мес. менее 50тыс. грн. Хлоп и глюк))
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