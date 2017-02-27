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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11202112031120411205
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:07

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  BeneFuckTor написав:А ще колись бачив пару повідомлень якось персера, парселя(з афроамериканцем на аватарці)

Хав'є́р Пе́рес де Куе́льяр де ла Ге́рра (ісп. Javier Pérez de Cuéllar y de la Guerra; 19 січня 1920, Ліма, Перу — 4 березня 2020) — перуанський державний діяч та дипломат. З 1 січня 1982 по 31 грудня 1991 рік був 5-м Генеральним секретарем ООН.

...позивний 'Ебонітовий'
Він зараз здається десь на просторах Мінфіну епістолює...

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Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:14

  ihorsic написав:Може хто підкаже а як в укргаз 50к на вихідних налом загнати?
Через Аваль краще за все))
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  ihorsic написав:Може хто підкаже а як в укргаз 50к на вихідних налом загнати?
Через Аваль краще за все))

От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:23

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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав:
  amatorodessa написав:В якому банку кращі умови купівлі валюти напряму на міжбанку?

у НБУ
Мається на увазі для фізичної особи - через який банк купити валюту на міжбанку краще ?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:59

  Zochan написав:
asti написав:
  ihorsic написав:Може хто підкаже а як в укргаз 50к на вихідних налом загнати?
Через Аваль краще за все))

От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
+100. Аваль сидит и ждёт тех, кто указал в анкете в мес. менее 50тыс. грн. Хлоп и глюк))
Игорь Алексеевич
 
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