BeneFuckTor написав:А ще колись бачив пару повідомлень якось персера, парселя(з афроамериканцем на аватарці)
Хав'є́р Пе́рес де Куе́льяр де ла Ге́рра (ісп. Javier Pérez de Cuéllar y de la Guerra; 19 січня 1920, Ліма, Перу — 4 березня 2020) — перуанський державний діяч та дипломат. З 1 січня 1982 по 31 грудня 1991 рік був 5-м Генеральним секретарем ООН.
...позивний 'Ебонітовий' Він зараз здається десь на просторах Мінфіну епістолює...
amatorodessa написав:В якому банку кращі умови купівлі валюти напряму на міжбанку?
у НБУ
Мається на увазі для фізичної особи - через який банк купити валюту на міжбанку краще ?
Если спрашиваете, значит плаваете в этом вопросе. Будет дешевле вам купить в обменнике без заморочек. Я думаю у вас не лимон баксов на покупку. У банков разные тарифы, как на открытие счетов, карт, так и на выдачу. Плюс вам если вы не знаток впихнут купюры, как из сортира. Ещё не забывайте про фин. мониторинг. Он сейчас хавает клиентов во многих банках. А такой как Аваль будут доки, но будет мес. три мутожить с дополнительными доками.
amatorodessa написав:В якому банку кращі умови купівлі валюти напряму на міжбанку?
Я думаю у вас не лимон баксов на покупку.
Судя по замаху прямо на межбанк, может и не лимон, но сделки будут не меньше, чем по 100k долларов за раз. И купить нужно безнал, другого на межбанке нет, поэтому вопрос купюр не стоит и обменка не подойдёт. Но согласен, на такие объёмы предлагать нищебродские клубы 50к и 200к будет насмешкой.