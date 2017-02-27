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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11203112041120511206
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:55

Запорожье.
Обменники засветились некоторые на приём 38,50-55, евро можно сдать по 41,58-60
Пополз народ к обменникам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:04

Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))

Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:05

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))

Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Zochan написав:От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
Чому має застрягнути?!


Неадекватний фінмон. Може бути і ok, але я б не ризикував.
Zochan
 
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