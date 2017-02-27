RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11203112041120511206
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:55

Запорожье.
Обменники засветились некоторые на приём 38,50-55, евро можно сдать по 41,58-60
Пополз народ к обменникам.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7787
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:04

Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))

Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂
Andrey2512
 
Повідомлень: 822
З нами з: 04.04.22
Подякував: 57 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:05

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))

Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂

Аналогично
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Zochan написав:От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
Чому має застрягнути?!


Неадекватний фінмон. Може бути і ok, але я б не ризикував.
Zochan
 
Повідомлень: 987
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Утром слил по 38.30. За день смотрю что курс так и не вырос. С понедельника надеюсь вниз пойдём.
sailed
 
Повідомлень: 616
З нами з: 24.05.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11203112041120511206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3359, 3360, 3361
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33609 36751531
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2024 22:15
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13186733
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23154491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.