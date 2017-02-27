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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11203112041120511206
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:55

Запорожье.
Обменники засветились некоторые на приём 38,50-55, евро можно сдать по 41,58-60
Пополз народ к обменникам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:04

Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))

Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:05

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))

Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Zochan написав:От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
Чому має застрягнути?!


Неадекватний фінмон. Може бути і ok, але я б не ризикував.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Утром слил по 38.30. За день смотрю что курс так и не вырос. С понедельника надеюсь вниз пойдём.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:17

  sailed написав:Утром слил по 38.30. За день смотрю что курс так и не вырос. С понедельника надеюсь вниз пойдём.
Утром можно было и по 38.40 слить...//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:19

  asti написав:
  sailed написав:Утром слил по 38.30. За день смотрю что курс так и не вырос. С понедельника надеюсь вниз пойдём.
Утром можно было и по 38.40 слить...//))

Мне возле дома удобнее чем колесить по городу)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:21

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))

Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂
Сегодня в городе давали слиться по 38,50 и евро по 41,60. Возможно акцию проведут до конца февраля ещё раз, но уже надо готовится к снижению. С марта начнутся новые разговоры - куда уже ниже))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:06

  oleg49 написав:Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки.
Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись.
ПС.

Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке.

[Голос из Америки]
Starikan
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