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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лют, 2024 11:55
Запорожье.
Обменники засветились некоторые на приём 38,50-55, евро можно сдать по 41,58-60
Пополз народ к обменникам.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 17 лют, 2024 14:04
Игорь Алексеевич эти качели выходного дня меня бесят уже )))
Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂
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Andrey2512
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Додано: Суб 17 лют, 2024 14:05
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
эти качели выходного дня меня бесят уже )))
Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂
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Investor_K
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Додано: Суб 17 лют, 2024 14:11
asti написав: Zochan написав:
От буде веселуха, коли не зрозуміє, що це жарт і застрягне в Авалі.
Чому має застрягнути?!
Неадекватний фінмон. Може бути і ok, але я б не ризикував.
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Zochan
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Додано: Суб 17 лют, 2024 15:39
Утром слил по 38.30. За день смотрю что курс так и не вырос. С понедельника надеюсь вниз пойдём.
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sailed
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:17
sailed написав:
Утром слил по 38.30. За день смотрю что курс так и не вырос. С понедельника надеюсь вниз пойдём.
Утром можно было и по 38.40 слить...//))
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asti
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Додано: Суб 17 лют, 2024 18:19
asti написав: sailed написав:
Утром слил по 38.30. За день смотрю что курс так и не вырос. С понедельника надеюсь вниз пойдём.
Утром можно было и по 38.40 слить...//))
Мне возле дома удобнее чем колесить по городу)
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sailed
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Додано: Суб 17 лют, 2024 20:21
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
эти качели выходного дня меня бесят уже )))
Но боюсь сливать валюту, вдруг эта качель будет крайней 😂😂
Сегодня в городе давали слиться по 38,50 и евро по 41,60. Возможно акцию проведут до конца февраля ещё раз, но уже надо готовится к снижению. С марта начнутся новые разговоры - куда уже ниже))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 17 лют, 2024 21:06
oleg49 написав:
Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки.
Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись.
ПС.
Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке.
[Голос из Америки]
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:04
Извините, что возражаю голосу из Америки.
Вы видели фильм "Хвост виляет собакой?"
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