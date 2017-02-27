Извините, что возражаю голосу из Америки.
Вы видели фильм "Хвост виляет собакой?"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лют, 2024 22:12
Извините, что возражаю голосу из Америки.
Вы видели фильм "Хвост виляет собакой?"
Додано: Суб 17 лют, 2024 22:37
проблемка в том, что такие фильмы и снимают представители тех самых "полезных идиотов", целевой аудитории большевитско-советско-рашистской пропаганды,
типа Оливера Стоуна, влюбльонными глазами смотревшего на своего кумира-пуйла
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