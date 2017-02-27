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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11205112061120711208>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:12

Извините, что возражаю голосу из Америки.
Вы видели фильм "Хвост виляет собакой?"
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:37

  Навуходоносор написав:Извините, что возражаю голосу из Америки.
Вы видели фильм "Хвост виляет собакой?"
проблемка в том, что такие фильмы и снимают представители тех самых "полезных идиотов", целевой аудитории большевитско-советско-рашистской пропаганды,
типа Оливера Стоуна, влюбльонными глазами смотревшего на своего кумира-пуйла
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 05:25

  Навуходоносор написав:Извините, что возражаю голосу из Америки.
Вы видели фильм "Хвост виляет собакой?"

А в чем конкретно состоит возражение?
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 11:46

Беззаперечним досягненням діючої влади є недопущення у країні гіперінфляції, або, навіть незважаючи на фінансові вливання від західних партнерів, 2х чи 3х кратної девальвації, щоб було виправданим в умовах війни.

Зображення
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 11:57

  Yuri_61 написав:Беззаперечним досягненням діючої влади є недопущення у країні гіперінфляції, або, навіть незважаючи на фінансові вливання від західних партнерів, 2х чи 3х кратної девальвації, щоб було виправданим в умовах війни.

Зображення

оце так, це головна мета влада. але якщо в 2022 це напевне було виправдано, то на поточний момент ця ж політика несе великі девальваційні ризики у майбутньому.

але не "незважачи на", а навпаки, завдяки іноземній допомозі це стало можливим
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:49

  Starikan написав:
  oleg49 написав:Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки.
Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись.
ПС.

Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке.

[Голос из Америки]

Ок, якщо вважаєте, що наші керманичі проводять продуману та зважену зовнішню політику.
Проте, казати, що республіканська партія -це стадо,як мінімум дурниця. Скільки трампістів серед республіканців? Третина?
Раніше писав. Проблема в тому, що американські виборці не розуміють, чому на кордони інших країн політики можуть знайти гроші, а на американські кордоні ні. Кордони - це 800+тис. нелегалів на рік. І це одне з кількох ключових питань на яких будуються багатоходові передвиборчі комбінації з обох сторін.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:С марта начнутся новые разговоры - куда уже ниже))

Тобто прогнозуєте, що з березня настане час закуповуватись вигідніше ніж на чорну п'ятницю (36.6)?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:19

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:С марта начнутся новые разговоры - куда уже ниже))

Тобто прогнозуєте, що з березня настане час закуповуватись вигідніше ніж на чорну п'ятницю (36.6)?
про 36,6 я не писал, но 37,5 к лету увидим. Денег по любому нам дадут. Не будет одной программы финансирования, то придумают др. Просто типа матросили и бросили - не будет. Сейчас ЗЕ приедит с турне и там уже приготовили ему монет. Байден с Шольцем уже обо всём договорились про план Б, если в марте опять провалится голосование.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:23

  Игорь Алексеевич написав:про 36,6 я не писал, но 37,5 к лету увидим. Денег по любому нам дадут. Не будет одной программы финансирования, то придумают др. Просто типа матросили и бросили - не будет.
чем дальше тем будет более жесткий контроль расходов, и в какой то момент нбу разрешат лить валюту только на критический импорт. Спонсировать мерседесы и польские сыры партнёры вряд ли будут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:27

vitaliiangel ,

партнёры вряд ли будут.


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Hotab
 
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