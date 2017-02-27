Навуходоносор написав:Извините, что возражаю голосу из Америки. Вы видели фильм "Хвост виляет собакой?"
проблемка в том, что такие фильмы и снимают представители тех самых "полезных идиотов", целевой аудитории большевитско-советско-рашистской пропаганды, типа Оливера Стоуна, влюбльонными глазами смотревшего на своего кумира-пуйла
Беззаперечним досягненням діючої влади є недопущення у країні гіперінфляції, або, навіть незважаючи на фінансові вливання від західних партнерів, 2х чи 3х кратної девальвації, щоб було виправданим в умовах війни.
Yuri_61 написав:Беззаперечним досягненням діючої влади є недопущення у країні гіперінфляції, або, навіть незважаючи на фінансові вливання від західних партнерів, 2х чи 3х кратної девальвації, щоб було виправданим в умовах війни.
оце так, це головна мета влада. але якщо в 2022 це напевне було виправдано, то на поточний момент ця ж політика несе великі девальваційні ризики у майбутньому.
але не "незважачи на", а навпаки, завдяки іноземній допомозі це стало можливим
oleg49 написав:Ми теж обурені недолугою зовнішньою політикою наших керманичів. Потрібно було дуже постаратись щоб так швидко втратити запас довіри і підтримки. Після спроби Єрмака на FoxNews попіариться кілька місяців тому, я зрозумів, що ми на порозі грандіозного шухера. Керманичі реально не розуміють до кого йдуть в гості, як себе вести, про що потрібно говорити, навіть, як потрібно одягатись. ПС.
Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке.
[Голос из Америки]
Ок, якщо вважаєте, що наші керманичі проводять продуману та зважену зовнішню політику. Проте, казати, що республіканська партія -це стадо,як мінімум дурниця. Скільки трампістів серед республіканців? Третина? Раніше писав. Проблема в тому, що американські виборці не розуміють, чому на кордони інших країн політики можуть знайти гроші, а на американські кордоні ні. Кордони - це 800+тис. нелегалів на рік. І це одне з кількох ключових питань на яких будуються багатоходові передвиборчі комбінації з обох сторін.
Игорь Алексеевич написав:С марта начнутся новые разговоры - куда уже ниже))
Тобто прогнозуєте, що з березня настане час закуповуватись вигідніше ніж на чорну п'ятницю (36.6)?
про 36,6 я не писал, но 37,5 к лету увидим. Денег по любому нам дадут. Не будет одной программы финансирования, то придумают др. Просто типа матросили и бросили - не будет. Сейчас ЗЕ приедит с турне и там уже приготовили ему монет. Байден с Шольцем уже обо всём договорились про план Б, если в марте опять провалится голосование.