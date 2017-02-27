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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11205112061120711208
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:29

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:Беззаперечним досягненням діючої влади є недопущення у країні гіперінфляції, або, навіть незважаючи на фінансові вливання від західних партнерів, 2х чи 3х кратної девальвації, щоб було виправданим в умовах війни.

оце так, це головна мета влада. але якщо в 2022 це напевне було виправдано, то на поточний момент ця ж політика несе великі девальваційні ризики у майбутньому.
...

>>> несе великі девальваційні ризики у майбутньому
Но после выборов -- т.е. нет никаких рисков :lol:
_hunter
 
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  #<1 ... 11205112061120711208
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